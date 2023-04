Chincha: Población acata plantón para exigir agua potable a Semapach.

El servicio de agua potable continúa, presentando, deficiencias en la ciudad de Chincha. Ayer un grupo de vecinos de zonas como San Luis, San Agustín, Cercado y otras llegaron hasta las instalaciones de la EPS Semapach para demandar que se restablezca el abastecimiento a través de las redes domiciliarias, además de exigir a la empresa que no cobre el recibo correspondiente al mes de marzo.

Algunos usuarios afirman que no tienen el servicio del vital elemento desde hace cuatro semanas, otros indican que llevan más tiempo de espera. Cuestionan también que la distribución con cisternas no se cumple de acuerdo con la programación que fija la empresa. Según los afectados el día que les toca recibir agua no llega el camión que abastece, y se ven obligados a realizar la compra con terceros.

Ante esta situación acataron un plantón para exigir que se solucione el problema del agua y que no se cobre por un servicio no recibido. El grupo de manifestantes solicitó la presencia de un funcionario de la empresa, a fin de exponer la problemática de cada sector, que se agudizó en el mes de marzo con la suspensión de este abastecimiento que perjudica a los usuarios de Sunampe, Grocio Prado, Pueblo Nuevo y Chincha Alta.

“Estamos pidiendo que nos atienda el gerente y no sale. Nos envían más bien policías, no sabemos ¿por qué? sí esta es una protesta pacífica, que la policía vaya a cuidar las calles, acá nosotros solo estamos pidiendo un derecho justo: tener agua”, manifestó el dirigente César Callao de la UPIS San Agustín. Agregó que sus vecinos deben de comprar agua por precios que van desde los 5 hasta los 60 soles.

Cabe mencionar que en este contexto de reclamos y cuestionamientos contra la empresa Semapach se ha designado a José Anyosa Luján en la gerencia de operaciones. Otro de los cambios se refleja en la gerencia general al haberse dado por concluida la designación de Lily Tobala Zabalaga y en su reemplazo ingresó Martín Soto Romero. Pese a los cambios todavía no se restablece en su totalidad el servicio domicilio de agua para consumo humano.

