Otro centro de salud con múltiples deficiencias. Esta vez, la Contraloría informó que el puesto de salud Hoja Redonda (Pueblo Nuevo - Chincha), tiene vehículos y equipamiento en mal estado, no cuenta con resolución de categorización, incubadoras para cultivo sin uso, ambiente de cadena de frío con riesgo, no cuenta con médico ginecoobstetra, falta de equipamiento, desabastecimiento de medicinas y otros.

Visita de control

Según el Informe de Visita de Control N° 23399-2023-CG/GRIC-SVC, personal del órgano de control, llegó hasta el mencionado centro de salud, donde evidenciaron que una ambulancia ya cumplió su tiempo de vida útil y esta hace dos años en el Hospital de San José de Chincha para reposición, y la otra ambulancia en un taller de mecánica para su reparación. El puesto de salud no tiene el vehículo para atender las emergencias.

La Contraloría también comprobó que, en el consultorio de odontología, la lámpara está en mal estado, al igual que las mangueras de agua y aire de la compresora de la unidad, mientras que el equipo de Rayos X no lo usan hace tres años por la inoperatividad de su impresora de imágenes a laser. También las paredes del establecimiento están deterioradas por el salitre, y el equipo de aire acondicionado tiene desperfectos y filtra el agua a las paredes del ambiente del almacén.

Asimismo, al centro de salud, se le otorgó en el 2009 la Resolución Directoral N° 733-2009-GORE-ICA-DRSA-DG, la cual le otorga el nivel I-4, con una vigencia de tres años desde su emisión, este documento ya ha vencido y actualmente no tienen la resolución de categorización vigente. Otra deficiencia es que las dos incubadoras para cultivos microbiológicos o cultivos celulares, se encuentran sin uso, debido a que en el establecimiento no se realizan los procedimientos de laboratorio. También se detectó que el ambiente de cadena de frio no cuenta con alarma dual de temperatura y corriente, que se active para las desviaciones de temperatura y cortes de energía, ni tampoco cuenta con equipos contra incendios, poniendo en riesgo las vacunas.

Personal del órgano de control, se desplazó al consultorio equipado, donde debe atender un profesional médico gineco-obstetra, sin embargo, no se ha contratado al especialista. El establecimiento además no cuenta con equipamiento necesario para la prestación de sus servicios, ya que no dispone de coche de paro equipado, ni el mandil y collarín emplomado, que son equipos de protección personal que usan los operadores y pacientes para protegerse de los efectos de la radiación ionizante que emiten los equipos de rayos X.

Otra observación es que el establecimiento de salud, reporta en el mes de octubre de 2023 algunos medicamentos en condición de desabastecimiento, substock y sobrestock, situación que pone en riesgo el adecuado y oportuno servicio de suministro de medicamentos a la población y expone a pérdida por vencimiento de los medicamentos cuya rotación no se gestione oportunamente. En el caso de las medicinas desabastecidas hay un total de 48 medicamentos y vacunas, entre ellos el ácido acetilsalicílico, alprazolam, amoxicilina suspensión, captopril tableta, clorfenamina tabletas, clotrimazol crema, dexametasona inyectable, diclofenaco inyectable, losartán potásico tableta, naproxeno tabletas-2, omeprazol tabletas, paracetamol jarabe, sales de rehidratación oral y otros.

