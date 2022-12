Chincha: Salvavidas inician trabajo desde Lurinchincha hasta Las Totoritas.

La temporada de verano de este año permite el retorno de cientos de bañistas al litoral chinchano. Para proteger a estas personas del arrastre de la corriente marina se ha destacado a un equipo de la Unidad de Salvataje y Rescate en Medio Acuático de la Policía Nacional que brindará servicio desde el balneario El Manantial, también conocido como Lurinchincha hasta la concurrida playa Las Totoritas.

Los efectivos, que están integrados a esta unidad, desde el pasado mes de noviembre han seguido ciclo de reentrenamiento y actualización de técnicas de salvamento y rescate en el mar. Al concluir con esta capacitación pasaron al servicio de salvataje para la temporada “Verano 2022-2023″, que se inició el último 24 de diciembre en las playas chinchanas que comienzan a convertirse en el atractivo para miles de bañistas.

Según la información oficial el trabajo de los salvavidas será permanente en las playas Las Totoritas, Cocombo, El Silencio, La Perla, que están ubicadas en la jurisdicción de Grocio Prado. En igual condición se realizará el resguardo en el balneario de Las Violetas (Tambo de Mora), mientras que en El Socorro la vigilancia tendrá días programados, y en Lurinchincha el servicio de salvataje se efectuará los días domingo, que recibe mayor cantidad de visitantes.

Cabe indicar que en la presente temporada no se han presentado situaciones de peligro y se tiene en bandera verde (mar seguro) todos los balnearios. No obstante, la Unidad de Salvataje recomienda a los visitantes no ingerir licor, tampoco alejarse de la zona de bañistas, no efectuar competencias de natación, no jugar a hacerse al ahogado, ya que, puede distraer la atención de los rescatistas en el momento que otra persona realmente necesite el auxilio.

Además, se sugiere a los bañistas que en caso sean arrastrados por la corriente marina que intenten mantener la calma y continúen flotando hasta ser rescatados. Uno de los salvavidas comentó que cuando la persona cae en desesperación es pasible a ser llevado mar adentro, situación que luego complica las labores de rescate por encontrarse en algunos casos a una distancia superior a los 200 metros en relación con la orilla.

