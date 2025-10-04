Dos sujetos perpetraron un asalto y robo a mano armada en agravio de un colectivero y su pareja en la jurisdicción de Chincha Baja. Los malandros retuvieron a las víctimas hasta conseguir apoderarse de su auto, dejando a ambos abandonados en la ruta. Tras el hecho delictivo, ocurrido la noche del jueves último, se activó el “Plan Cerco” y junto con los compañeros del hombre del volante se logró recuperar la unidad.

Atraco a colectivero

El chofer que trabaja todos los días para sostener a su familia y pagar las cuotas por la adquisición del carro, estaba en su recorrido matutino: Chincha Alta – Lurinchincha. Junto a él viajaba su esposa, sin imaginar que eran asechados por delincuentes. Al promediar las 9 de la noche a la altura del ingreso al centro poblado Lurinchincha la pareja es amenazada por los facinerosos, que aparentaron ser pasajeros.

Los pillos provistos con arma de fuego evitaron que el conductor reaccione y obligaron que avance por la ruta rural de este distrito. Después de varios minutos en cautiverio ambos son abandonados, mientras los forajidos huyeron raudos con dirección desconocida, llevándose el automóvil y otras especies personales de las víctimas. Ellos, durante la noche buscaron ayuda para reportar el hecho delictivo.

Personal de la División Policial de Chincha al recibir la denuncia comenzó con la búsqueda de los integrantes de la banda criminal. Para evitar que estos salgan de la ciudad y se refugien en algún escondite se contó con apoyo de los agentes de las comisarias distritales y además se sumaron sus colegas del colectivero que labora para la empresa Lurinchincha Plamibasava Express, cerrando las vías de escape.

La acción conjunta permitió resultado favorable. La madrugada de ayer el carro fue ubicado en un sector descampado. Al parecer, los autores del atraco desistieron de sus planes al percatarse del operativo iniciado para su captura. La unidad recuperada quedó en la comisaría para las pericias correspondientes. En tanto, continúa la búsqueda de los sujetos que cometieron el asalto.

Cabe señalar que, en la víspera un mototaxista fue sorprendido por sus ocupantes y atacado con arma blanca para despojarlo de su unidad. La modalidad empleada es conocida como pasajero a bordo de la que han sido víctima varios conductores.

