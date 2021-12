Comunicador social es víctima de atropello y agresión física en Chincha.

Luis Alberto Wong Sebastián resultó con hematomas en la cabeza y brazo. El reconocido comunicador social de la provincia de Chincha fue víctima de atropello y además golpeado con un palo de madera. Su agresor, un mototaxista al que la víctima identifica como Ronaldo Ramos.

Wong señala que retornaba a su vivienda, en una motocicleta y al encontrarse por inmediaciones de la Plaza de Armas de Pueblo Nuevo, es embestido por un mototaxi de color azul. El conductor de televisión cae al pavimento y enseguida es golpeado en la cabeza con un palo. Las lesiones evidencian la brutalidad del ataque.

Su agresor no se detuvo y siguió dando golpes a Luis Wong. “El primer golpe me lo da en la cabeza, yo me quedo un poco mareado y lo que hago es defenderme con el brazo y lo que hace (él) es seguir golpeándome”, señala. El comunicador se acercó al hospital San José para atención médica por la lesión que presenta, y también acudió al Médico Legista.

Según indica hoy va a formalizar la denuncia. Dijo que Ramos tuvo una relación con su hija, que se tornó violenta y que por ello existe una orden de alejamiento que el mototaxista no respeta. Agregó que el 13 de diciembre este llega a su vivienda y lanza un objeto que parece ser una piedra. Otro día se presentó “con un fierro para querer atacarme”, refiere.

Luis Wong espera que las autoridades puedan hacer algo para devolverle la tranquilidad a su familia. Asevera que tiene videos de la agresión cometida en su contra y el atentado a su casa, además de otras pruebas que presentará en la acusación penal.