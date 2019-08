Congresista fujimorista a favor de adelantar elecciones

Síguenos en Facebook

El parlamentario de Fuerza Popular Miguel Ángel Elías Ávalos dice que apoyará el adelanto de elecciones si la Comisión de Constitución del Congreso de la República emite un dictamen favorable y propone que también se vayan los alcaldes y gobernadores regionales a quienes considera como los más corruptos.

¿Ud. apoya el adelanto de las elecciones propuesto por Martín Vizcarra?

Lo que propone el Presidente de la República se va debatir recién en la Comisión de Constitución. Yo no pertenezco a ese grupo de trabajo, pero obviamente mis colegas, van debatir ampliamente, van a llevar abogados constitucionalistas para que puedan dar su opinión.

¿Ud. apoya el adelanto de las elecciones?

Yo quiero regresar a mi casa ya. O sea, yo no tengo ningún inconveniente en que se apruebe la ley y en el 2020 estemos de regreso todos a nuestros lugares de origen, pero dentro del ámbito constitucional. Si es inconstitucional obviamente no la voy a apoyar.

¿Y qué sería lo inconstitucional?

Sería inconstitucional que, a pesar de que la comisión de constitución emita un dictamen desfavorable, el presidente siga insistiendo en que se adelanten las elecciones. Eso ya sería inconstitucional.

Según su análisis personal ¿es posible el adelanto?

Es imposible. Quien modifica la Constitución es el parlamento. El presidente puede tener ideas, puede presentar propuestas, pero no puede modificar la constitución.

De ser favorable el informe, ¿su bancada sabe que apoyará el adelanto?

Nuestra bancada está dando, libre albedrío en las votaciones. Yo he votado muchas veces en contra de la gran mayoría de mi bancada. Así, que esto no podría ser la excepción. Yo voy a votar a conciencia, como yo crea que sea conveniente.

¿Los gobiernos regionales y municipales, también deben irse en 2020?

Se habla de que el Congreso es corrupto. Se está hablando que el Presidente de la República es corrupto por el tema de Chincheros, por los 40 juicios que tiene en Moquegua y por otras cosas más. Si vamos a limpiar la casa, hay que limpiarla bien. No solamente la fachadita, hay que limpiar desde el fondo; y sabemos perfectamente que hay alcaldes reelectos y también gobernadores que siendo alcaldes han estado envueltos en grandes denuncias sobre corrupción.

¿Se refiere a Javier Gallegos?

Me refiero a todos los que fueron reelectos. Acuérdese quiénes estuvieron en el terremoto del 2007, involucrados en la denuncia que hizo la comisión de Rogelio Canches por el tema de FORSUR (Fondo de Reconstrucción del Sur). (Javier) Gallegos, (Jorge Luis) Quispe (Saavedra), Cañita (Carlos Osorio Vargas), el mismo alcalde de Pisco (Juan Mendoza Uribe), entonces a eso me refiero. Tenemos a varios gobernadores regionales que están en serios problemas, algunos están fugados y otros, de los gobiernos anteriores, que también están ocultos. Hay muchos gobernadores regionales que están sindicados con graves actos de corrupción. Por eso digo que se debe ir a una elección general. Si vamos a gastar 200 millones de soles en solamente volver a elegir congresistas y presidente que, de pasadita, también entren los alcaldes y gobernadores.

Esa propuesta da pie a que su hermano, en menos de un año, vuelva a postular al sillón regional de Ica

A mí no me interesan los caminos políticos que pueda tomar mi hermano (José Luis Elías Ávalos). Esa cosa es de él. Yo estoy hablando en términos generales.

¿El adelanto no es porque los gobiernos locales sean obstruccionistas?

Están hablando de corrupción y los gobiernos locales son los más corruptos que hay. Ellos son los que manejan presupuesto, ellos son los que contratan empresas constructoras; entonces, obviamente hay corrupción. Lo que está diciendo Martín Vizcarra, no tiene sustento. El exministro de Economía, Thorne, ha dicho que nunca hubo obstrucción por parte del Congreso de la República, que todo lo que pidió se le dio. Entonces, yo quiero saber qué hay detrás de la insistencia de no querer trabajar porque es muy extraño para mí que él quiera adelantar las elecciones y que esté solo en ceremonias, premiando y no trabajando.

También se habla que los congresistas hacen lobby

Yo no soy lobista así que yo no podría hablar por los demás.

PROYECTO DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA

¿Qué problemas encontró en su viaje a Tibillos?

Estuvimos en Santa Ana de Tibillos viendo el programa de siembra y cosecha de agua, que dejó instalado Fernando Cillóniz y ha sido un presupuesto para tres años. Al terminar, las comunidades campesinas tendrían que continuar con el proyecto de riego. Aquí hay un caso social. En Tibillos la gente se dedica a la agricultura, pero si no hay agua no puede haber agricultura y allá solo hay agua en enero, febrero y marzo; entonces, las personas tienen que venir a la costa a buscar trabajo y desatender el riego en la parte alta. Lo que ellos piden es que el Gobierno Regional destine una partida para que puedan pagar el jornal a 35 personas que se encargarán de regar los plantones de pino.