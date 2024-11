El ciudadano Edisson Luis Huayhua León ha denunciado presuntas irregularidades y abuso de autoridad en la Gerencia de Transporte, Tránsito, y Seguridad Vial de la Municipalidad Provincial de Ica. Señala que desde agosto del 2024 los inspectores de tránsito lo intervinieron de manera arbitraria, trasladándolo al depósito municipal. Han pasado más de 3 meses y la deuda por actas de control e internamiento superarían los 7 mil soles.

En la incertidumbre

“Quiero denunciar irregularidad y abuso de autoridad que se está cometiendo contra mi persona en esta gerencia de Transporte de Ica, en específico con el área sancionadora y legal, mi vehículo esta internado desde el 3 de agosto, a mí me intervienen cuando me movilizaba con mi vehículo particular, y no se respeta las normas reglamentadas para una fiscalización, porque solo estaba la inspectora y su compañera y no había apoyo de la policía ni orden de operativo. De manera amenazante me llevan al depósito, pusieron la infracción T01 que es por hacer servicio de transporte público, pero sin ningún medio probatorio y también la T29, dos actas de control”, declaró al medio de comunicación La Voz de Subtanjalla.

Señaló que presentó medios probatorios frente a las dos actas de control, sin embargo, hasta la fecha varios de sus procesos administrativos han sido declarados improcedentes e infundados. Asimismo, precisó que existe un Informe Final de Instrucción N°2981-2024-AS-SGTT-GTTSV-MPI, del 23 de setiembre del 2024, firmado por el subgerente de Transporte y Tránsito de Ica, Luis Alejandro Paredes Casma, que concluye en el acta de control, con el código de infracción T01 al vehículo de placa C4U-433, que el señor Huayhua León, no es responsable administrativamente por la comisión de la infracción al tránsito con código T01 (prestar el servicio de transporte público de personas).

“Este informe sube al área sancionadora y ahí se declara improcedente infundado, pese a que he mostrado videos y fotos donde en las intervenciones se ha vulnerado mis derechos. Pido la nulidad y en la resolución solo me dicen que no he presentado medios idóneos y fehacientes, cuando hay videos probatorios. Después de la resolución me piden que presente una reconsideración, pero me doy con la sorpresa que recurso de reconsideración en tránsito ya no existe, solo existe recurso de apelación”, añadió.

VIDEO RECOMENDADO