Trabajadores de la empresa Bio Merium Pharma han denunciado que, no han recibido su salario desde hace más de un mes, a pesar del acuerdo con sus empleadores, quienes les indicaron que recibirían un salario mínimo durante el periodo de trabajo en las instalaciones del relleno sanitario en Santiago.

Vulneran sus derechos

Johan Cordero, uno de los afectados, indicó que son alrededor de 20 los trabajadores impagos, y precisó que la empresa les ha solicitado cuentas interbancarias, documentos y demás, sin embargo, no efectúan el pago en las fechas señaladas.

“El señor Rodolfo Andrés Porturas Tavara, nos ofreció un sueldo de 30 soles por día para trabajar en el relleno sanitario, por la necesidad aceptamos. Ahora llevamos más de un mes sin que nos paguen, inclusive realizamos horas extras, porque también se arroja basura de Pueblo Nuevo, Tate, Subtanjalla y otros distritos, entonces hay más trabajo”, declaró.

Por su parte, Ronald Jochaygua precisó que la empresa tiene un convenio con la Municipalidad Distrital de Santiago hasta por 20 años, para el manejo de residuos sólidos en el relleno sanitario, a pesar de ello no cuentan con un contrato de trabajo y no reciben el respaldo del alcalde distrital.

Asimismo dijo que la situación laboral dentro del relleno sanitario es grave ya que no se les brinda los Equipos de Protección Personal (EPP). “No tenemos contrato de trabajo, además trabajamos en situaciones pésimas, sin un espacio para almorzar. En la planta no hay agua, no hay alcohol, te dan una mascarilla simple, en la movilidad que es una combi van hasta 16 personas aglomeradas e incluso paradas. Además, hemos tenido conocimiento que la empresa no ha declarado la cantidad de trabajadores a la Sunat en los últimos meses”, comentó.

Los agraviados solicitaron la intervención de la comuna, al no obtener una solución concreta con las personas encargadas de realizar el pago prometido, asimismo han pedido mejorar las condiciones laborales y cumplir con las normas de salubridad.