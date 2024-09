Graves denuncias se registran en el establecimiento penitenciario Chincha, ubicado en la provincia del mismo nombre, donde los presos claman ser escuchados, ya que delegados de pabellones, quienes son los mismos internos los extorsionan con cupos que llegan hasta los 2 mil soles. Algunos no pagaron y fueron torturados y hasta sufrieron violación sexual en las instalaciones de la cárcel.

Delitos en la cárcel

Según lo revelado en el dominical Cuarto Poder, se registran múltiples denuncias en la cárcel chinchana. Incluso un propio trabajador del INPE, quien labora como seguridad interna, indicó que pudo evidenciar cobros (cupos), y cuando los reos no pagan son sometidos a violencia física y otras en los baños.

“Como no pagan, les rompen la cabeza, a otras personas a veces hasta las han violado. Cada delegado tiene su plancha como de 10 a 20 personas que están pendientes de lo que hacen los internos durante el día. Están extorsionando con sumas de 500 soles a veces mil soles, el tema de pagar derecho de piso que llega hasta los 2 mil soles con un deposito”, dijo el agente, quien por varios años es testigo de los delitos en el mencionado penal.

Reclusos son extorsionados por reclusos, principalmente por los delegados de pabellón. Familiares que realizan la denuncia entregaron a las autoridades comprobantes de transacciones financieras (yapes), realizados desde los S/33, S/77, S/99, también por sumas de 100, 110, 165 y hasta 500 soles. Estos yapes son dirigidos a familiares de los delegados.

Keyla Hernández, hermana de un recluso extorsionado, señaló en el reportaje emitido por América TV, que su familiar, al negarse al pagar cupos, en mayo del 2024 fue violado en el interior del penal.

“Le enviaba cada semana, ellos te llaman y te dicen un número y sale su nombre, son mayormente familiares de los delegados. Depósitos por un colchón, por une espacio para dormir, por llamar, por seguridad. Le dije a mi hermano que ya no acepte, pero me dijo que los obligan si no colaboras te mandan a golpear y por eso les pagaba desde los 11 soles hasta 500 soles. El 18 de mayo del 2024, recibí una llamada del penal, mi hermano me comentó que lo violaron por orden del delegado “Cheo”, porque no pago la cuota”, declaró.

El resultado de medicina legal señala, “presenta signo de acto contranatura reciente, además presenta lesiones traumáticas”, se lee en el odocuemtno que confirma el abuso sexual. Además, la familiar acusa al director del penal de Chincha, Arturo Díaz Aliaga, de no tomar medidas correctivas y que tendría conocimiento de todos los delitos, pese a ello, realizaría un presunto encubrimiento.

Otros reclusos llamaron directamente desde el penal para realizar la denuncia, “quiero denunciar al director por permitir un abuso en el penal, una violación que me hicieron y no solamente a mí me violaron, también a dos amigos míos que ellos no pueden hablar porque nos amenazan. Yo no soy de acá, soy de la selva”, dijo Tony.

“Queremos denunciar que, en Chincha, en el penal hay abusos, maltrato, violación, extorsión. El director apoya todo eso pues, somos dos internos que estamos aislados más de 17 meses ya se han ido 8 compañeros de traslado y solamente quedamos dos. Soy venezolano y a mí me apuñalaron, tengo un hueco en el brazo, una partida de cabeza de 62 puntos, casi me sacan un ojo” declaró el interno Brayan quien acusó a Lucho Peralta del Carpio de ser el presunto violador.

“Yo cuando llegué en el 2016 al penal de Chincha, me cobraron 1500 soles y me dijeron que semanal tengo que pagar 25 soles, también 5 soles por llamadas, a la semana, 2 soles de limpieza, 4 soles de una rifa, 3 soles de un bingo”, denunció Rubén.

Frente al tema, el presidente del Consejo Nacional Penitenciario del INPE, Federico Javier Llaque, señaló que un interno que fue víctima de abuso sexual, fue trasladado al penal de Cañete, donde continúa cumpliendo su condena, “no tapamos nada, si hay algo que se denuncié tenemos canales abiertos. No niego que en los penales nos vulneren la seguridad, llevan el encendedor en cavidades”, sostuvo y añadió en todos los casos se realizar las investigaciones correspondientes.

