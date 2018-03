Destituyen a profesor por tocamientos a seis escolares

Síguenos en Facebook y YouTube

Enrique Fernando Quispe Astocaza fue destituido como docente del colegio N° 22346 - San Martín de Porras, del distrito de Santiago, tras conocerse el aterrador testimonio de seis menores escolares que vivieron una cruel pesadilla a manos del profesor.

La directora regional de Educación, María Victoria Madrid Mendoza, firmó la resolución N° 1907 y le impuso la medida disciplinaria de destitución al profesor denunciado por las estudiantes de tocamientos indebidos.

Las víctimas son las menores de iniciales R.Y.C.G., Y.B.C.C.C., B.S.H.R., L.P.F.P., D.C.P.C. y A.D.H.N. quienes denunciaron que entre marzo y noviembre del 2016 fueron víctimas de tocamientos por parte del docente Quispe Astocaza quien no solo fue destituido e inhabilitado por cinco años para ejercer alguna función pública, sino que el Ministerio Público ha empezado a investigar el caso.

Según el testimonio que brindó una de las escolares ante una psicóloga, el profesor empezó con tocarles las piernas y luego escaló a los senos y las partes íntimas.

“Me agarraba (los senos) y me decía que era para que me crezcan porque estaban pequeños. Algunas veces me hacía doler”, reza el desgarrador relato de la escolar R.Y.C.G. ante la psicóloga Mayra Cavero Farfán.

También le pedía que le diera besos en la boca a la menor a cambio de aumentarle las notas y le daba dinero. “El me daba plata y me decía que no hablara”, recuerda la estudiante durante la entrevista.

“El profesor Enrique sabía que mis papás a veces no tenían plata ni para mi pasaje, que yo necesitaba y por eso me daba dinero. Para el reinado me dio 50 soles. Me trataba como una prostituta”, narró la escolar a la especialista.

La estudiante también relata que el profesor, en varias oportunidades, tomó su mano y la puso en sus genitales y luego de hacerlo le decía: ”Es para que aprendas”.

Pero eso no fue todo, según la menor, en julio del 2016, el día del cumpleaños del profesor, este le dijo que vaya a su casa para “tener relaciones”.

VÍCTIMAS. Los indescriptibles hechos narrados por las menores sucedían en el aula del colegio donde el sujeto enseñaba 5° y 6° de primaria y ocurrían en la tarde cuando las menores retornaban al centro educativo para las clases de reforzamiento.

“Al inicio me tocaba las piernas y después me tocaba mis partes”, relata otra víctima de iniciales Y.B.C.C.C. La menor dice que el profesor le ordenaba acudir por las tardes a las clases de reforzamiento por tener bajas calificaciones y le decía que podía “ayudarla con sus notas y subirle puntos si no decía nada”.

A las víctimas les advertía que no debían contar el hecho a ninguna persona porque nadie les creería y tenía que ser “una buena chica”.

DEFENSA. El docente ha negado haber realizado tocamientos a las escolares y que las denunciantes no tienen pruebas.