Docentes contratados de la UNICA no cobran hace 4 meses

Al menos 305 docentes contratados de las diferentes facultades de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica están impagos desde marzo pasado, cuando inició el ciclo académico 2019 - I; y este hecho pone en peligro la obtención del licenciamiento ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU).

CASOS. Solo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Arqueología hay 24 docentes que esperan el pago de sus remuneraciones.

El último viernes, una comisión de fiscalización de SUNEDU llegó para recabar información en la Oficina de Defensoría Universitaria con la finalidad de conocer la cantidad de denuncias hechas por los estudiantes.

El grupo de trabajo también visitó el rectorado y solicitó las resoluciones de docentes contratados desde el 2017 hasta la actualidad. Grande fue su sorpresa cuando conocieron que este año los docentes no cuentan con las resoluciones de contratos.

El rector Anselmo Magallanes Carrillo no emitió este año la resolución rectoral para el contrato docente. Según la SUNEDU, no se garantiza la enseñanza si no hay docentes.

Fuentes de Correo han señalado que el actual ciclo académico está por terminar y los contratados que siguen laborando sin recibir ningún pago han amenazado con no entregar las notas.

CESADOS. Un catedrático que pidió no ser identificado por temor a eventuales represalias dijo que no haber emitido las resoluciones de contrato docente constituye una falta para la SUNEDU y pone en riesgo el licenciamiento al no garantizar la continuidad del servicio académico.

A esto hay que sumarle que en los últimos dos años se han cesado por límite de edad más de 150 catedráticos, entre ellos está el exrector Alejandro Encinas Fernández.

El docente Mario Bonifaz Hernández dijo que el dinero para el pago está presupuestado y que las autoridades de la UNICA estarían “cometiendo dos delitos, de abuso de autoridad porque se niegan a reconocer el derecho legítimo de los docentes contratados, y malversación porque ese dinero es para el pago de docentes contratados y no puede usarse para otro fin ni pueden retenerlo”.

PROMEDIO. En la primera casa superior de estudios de Ica existen un promedio de 700 catedráticos nombrados