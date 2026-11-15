Con el propósito de conocer las condiciones sanitarias de las familias e identificar posibles riesgos relacionados con el consumo de agua, el Gobierno Regional de Ica, a través de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Ica (DRVCS) desarrolló actividades de diagnóstico en cinco centros poblados priorizados de la provincia de Chincha, en el marco de la implementación del Plan de Educación Sanitaria (EDUSA) 2026.

Muestras de agua

La intervención comprendió la aplicación de encuestas sobre Conocimientos, Actitudes y Prácticas (CAP), mediante las cuales se recopiló información acerca de los hábitos de las familias en el consumo de agua, higiene, saneamiento y cuidado de los servicios básicos. Estos datos permitirán conocer qué prácticas se mantienen en los hogares y qué aspectos necesitan ser reforzados mediante futuras acciones de orientación sanitaria.

Como parte del diagnóstico, también se realizaron pruebas para identificar posibles indicios de contaminación fecal en el agua. Para ello, el personal efectuó la toma de muestras en las localidades seleccionadas, con la finalidad de reconocer eventuales riesgos que podrían afectar la salud de sus habitantes. Los resultados de estas evaluaciones contribuirán a orientar las medidas preventivas y educativas correspondientes.

Los trabajos se desarrollaron en dos distritos. En El Carmen fueron intervenidos los centros poblados Los Ángeles, San Aurelio y Margen del Río; mientras que en Chincha Baja las actividades comprendieron las localidades de Puquio Santo Bajo y Buenos Aires.

Estas evaluaciones representan una etapa inicial del Plan EDUSA, pues permitirán identificar las necesidades de aprendizaje de cada comunidad y establecer las próximas acciones de educación sanitaria.

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