Cerca de un año ha pasado desde el hallazgo del cuerpo sin vida de Luis Benedicto Figueroa Echajaya de 26 años, quien fue encontrado muerto en un charco de sangre que emanaba de su cabeza, la madrugada del 2 de abril del 2023, a 100 metros del sector denominado Cruz Negra, ubicado en la carretera que une Llipata con Piedras Gordas (Palpa).

Hechos en la zona

Su hermana Jacqueline Figueroa señala que a pesar de haber transcurrido más de once meses, la investigación fiscal es pésima, además indica que su familiar fue asesinado tras ser golpeado brutalmente en el cráneo, y posteriormente su cuerpo fue tirado en la trocha. La muerte violenta fue confirmada por medio de la necropsia.

“Pedimos que el caso sea enviado a Lima para que sea un peritaje especializado, el fiscal me dice que yo hago que el proceso se alargue porque hago cuestionamientos a él. El 7 de setiembre va un perito de tránsito de Ica y no se pronunciaba y a la fiscalía no le importaba nada, en octubre cambian la tipificación del caso y le ponen homicidio por tránsito. Ante la lentitud, solicitó a Tránsito que agilicen, y el técnico Saravia estaba de vacaciones, y de un día para otro me dicen que ya está, y en el informe indican que fue por accidente de tránsito, dicen que mi hermano estaba sentado y le choca la moto y le causa la muerte”, declaró.

Argumentó que la presunta tipificación de muerte por accidente de tránsito es falsa, ya que el cuerpo sin vida de su familiar no presentaba ningún indicio de que fuera atropellado, además se presume que tratarían de involucrar a un menor de edad, para que la muerte quede impune.

“Le increpo y le digo al policía en que se basó y si dice que mi hermano le chocó una moto tuvo que tener raspones, porque ese camino es de trocha y solo me dijo que se había basado en la carpeta fiscal, cuando en medicina legal la necropsia indica que la muerte fue por un golpe con objeto contundente en la cabeza. Hay muchas contradicciones entre otras personas involucradas. Incluso ponen a un presunto responsable, a un menor de edad, y eso indica que alguien está buscando la impunidad. El fiscal a cargo del caso es Juan Manuel Arquíñego Paz”, agregó, y finalmente exigió justicia por la muerte de su ser querido.

