Exrector asegura que licenciamiento de la UNICA "está en peligro

Alejandro Encinas Fernández, exrector de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, acudió a la audiencia de apelación y reiteró su posición sobre los 61 docentes cesados por límite de edad. Sostuvo que merecen ser evaluados para ver si califican ser profesores extraordinarios.

“Tiene que existir un respeto a la norma, a la ley. Antes de ser cesado, debe ser evaluado. Esta lucha es principista”, dijo y aseguró que el actual rector, Anselmo Magallanes Carrillo, viene siendo mal asesorado.

En primera instancia, el tercer Juzgado Transitorio de Trabajo ordenó que los catedráticos cesados retornen y sean evaluados. El fallo fue apelado por la Universidad y la apelación será resuelta por la Segunda Sala Superior Civil de Ica, conformada por los magistrados Jesús Salvador Ferreyra Gonzáles, Mary Luz Del Carpio Muñóz y Jacqueline Riega Rondón.

“Yo he estado más de 50 años, después de eso si no puedo ser extraordinario, entonces ¿quién puede serlo?”, se preguntó Encinas para luego reiterar que el proceso judicial es una lucha principista.

“He sido rector tres veces y no voy a permitir la injusticia, menos la arbitrariedad”, añadió la exautoridad que fue cesada el año pasado por haber superado los 75 años.

“No es mi aspiración u objetivo ser profesor extraordinario. No lo es. Yo solamente espero que se restablezca el derecho, que se le otorgue a los docentes de la posibilidad de serlo”, remarcó.

“Yo no voy a aceptar ser docente extraordinario porque uno tiene que ser consciente que ya cumplió su ciclo. Uno tiene otras actividades que realizar también. La universidad es absorbente. Por la universidad, muchas veces, se deja a la familia, sus intereses, sus hijos. Creo, a estas alturas de mi vida, que los años que me puedan quedar hay que dedicarlos a la familia”, aseguró Encinas en diálogo con Correo.

En esa línea, dijo que, de calificar como docente extraordinario, no va asumir.

“Yo soy de la ley 20530, cesado de forma arbitraria, y no me ha afectado económicamente, por el contrario he sido beneficiado”, comentó.

LICENCIAMIENTO DE LA UNICA.

Encinas dijo que la primera casa superior de estudios de Ica, tiene que lograr el licenciamiento este año, pero se complica con las autoridades que tiene.

“La UNICA cuando presenta su plan de adecuación para el licenciamiento, en su presupuesto para licenciar dice que necesita S/ 8 millones y el gobierno le dio S/ 12 millones. Es una barbaridad lo que ha presupuestado la universidad. Con los ocho millones no se puede resolver ni el problema del agua”, opinó.

Comentó que, en el 2015, realizó un análisis y se necesitaban al menos S/ 400 millones para alcanzar los niveles de calidad que hoy se piden.

“Ni con S/ 80 millones se puede licenciar. Tal como están las cosas, es complicado, pero no imposible”, añadió.

“Si la misma Sunedu denuncia a estas autoridades y señala como jefe de una banda de criminales al rector, ¿vamos a esperar que la Sunedu los licencie? Si le han dicho que tiene mala conducta, la misma Sunedu no podría darle un certificado de buena conducta”, consideró.