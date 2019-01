Extranjeros protagonizan una gresca en la plaza de Armas de Ica

Síguenos en Facebook

Un grupo extranjeros protagonizó una gresca en plena la plaza de Armas de Ica.

Este hecho generó caos y malestar entre los transeúntes que caminaban por la céntrica zona de la ciudad.

Algunos ciudadanos de Ica criticaron la actitud de los extranjeros, otros los conminaban a dejar de pelearse y otro grupo se sumó a la gresca insultando a los venezolanos.

El suceso ocurrió ayer por la mañana y durante varios minutos, la gresca ente los extranjeros generó disturbios. Incluso, durante un momento, se colocaron en medio de la pista ubicada frente a la avenida Municipalidad impidiendo el libre tránsito de vehículos, gritando e incluso intimidando a los periodistas que llegaron hasta la plaza alertados sobre la gresca.

En el lugar se encontraban efectivos policiales de tránsito quienes, conjuntamente con serenos de Ica, los intervinieron y los retiraron de la zona. Afortunadamente el suceso no pasó a mayores y por ello no fueron detenidos al no haber incurrido en algún tipo de delito.

Varios vecinos pidieron a las autoridades que en la zona haya más control para evitar que sucesos de esta magnitud ocurran en el centro de la ciudad.