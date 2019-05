Bebé de un año padece el síndrome de Stevens-Johnson y necesita ayuda urgente (FOTOS)

Síguenos en Facebook

Un bebé de un año de edad que ingresó a un hospital en Cañete por una aparente 'intoxicación' ha sido diagnosticado con el síndrome de Stevens-Johnson y necesita ser trasladado a Lima con urgencia para que pueda ser medicado y evitar que su vida corra peligro.

Así lo dio a conocer el usuario de Facebook Andy Tasayco, quien escribió: "Un menor entró por emergencia al hospital Rezola de Cañete el día 15 de mayo por una hinchazón, que parecía intoxicación. Recién el día de ayer 16 a las 6:00 p.m. lo diagnostican que tiene la enfermedad Steven Jhonson", se lee.

El síndrome de Stevens Johnson (SJS) es una enfermedad que daña la piel así como las mucosas. Se sabe que el bebé continúa en Cañete debido a que no habría camas en los nosocomios de la capital: "Está internado en Rezola de Cañete y no lo puedo sacar ya que no lo quieren recibir ningún hospital de Lima, diciendo que no tienen cupo o no tienen camas. Ni el hospital del niño, ni otro hospital. Hemos intentado hasta transferirlo a Ica pero la respuesta es la misma", se lee en la red social.

Tras esto, se hace el pedido de ayuda para el menor: "Necesito ayuda por favor. Cada vez está peor, no puede recibir un tratamiento por la enfermedad. Está en riesgo su vida por favor. Ya no lo quieren atender en Cañete por falta de medicación".

CONTACTO: Para ayudar al bebé, se puede contactar con la madre identificada como Karla Navarro Isla al teléfono 914293392.