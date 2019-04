Familia de trabajador muerto en accidente de trabajo exige justicia

Síguenos en Facebook

Aldrin Franz Ormeño Oré, trabajador de la empresa de servicio BAX, que presta servicios a la Corporación Aceros Arequipa (CAASA), falleció la tarde del pasado jueves cuando realizaba labores de limpieza en la empresa en mención.

Cuatro días después del accidente, Beatriz Ampuero Yataco (25), buscó a Correo para denunciar que su esposo Aldrin Franz Ormeño Oré (27), estaba realizando los trabajos de limpieza cayó sobre la maquinaría trituradora de fierro que le abrió una herida desde el pecho hasta el muslo de su pierna derecha, dejando sus vísceras expuestas y, pese a que fue trasladado al centro de salud, la gravedad de las heridas causó su muerte.

Testimonio. Yan Cabrera Oré, de 44 años, hermano del obrero fallecido dijo a este Diario que cuando ocurrió el accidente no había personal de seguridad industrial y denunció que su hermano no se accidentó en el área conocida como acería sino en el área metálica y que este no contaba con ningún implemento de seguridad al momento del siniestro.

Asimismo, Cabrera Oré asegura que la faja de la trituradora donde cayó su hermano no tenía la guarda, como se le conoce al protector de la faja.

También señaló que los responsables de la empresa BAX han pagado los gastos del sepelio, pero que desconoce si los trabajadores gozan de seguro de alto riesgo.

Además, dijo que junto a la viuda presentarán una denuncia penal contra la empresa el día de hoy, por el presunto abandono de personas en peligro. También adelantó que exigirán en la vía civil una indemnización porque la muerte de Aldrin Franz ha dejado en la orfandad a dos niños.

Postura oficial. Al respecto del accidente, Aceros Arequipa emitió un comunicado donde reconoce la muerte del trabajador debido a que “su arnés de seguridad se enganchó con los elementos móviles de dicho equipo causándole lesiones; inmediatamente fue trasladado por el equipo de tópico de la planta a ESSALUD de Pisco, donde posteriormente certificaron su deceso”.

La comunicación indica también que se ha iniciado una investigación interna para determinar las causas del incidente, a través del Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional. Asimismo, revelan que se han puesto en contacto con las autoridades para brindar toda la colaboración e información que requieran en las investigaciones policiales.

Asimismo, aseguran que todos los trabajadores de la empresa y terceros que brindan servicios “pasan por un minucioso programa de inducción y capacitación en materia de seguridad”.

También brindaron sus condolencias a la familia del fallecido.