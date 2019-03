Gestión de Tasayco no pagó a las AFP durante 7 años

Síguenos en Facebook

A través del informe legal N° 002-2019, el procurador de la municipalidad distrital de Grocio Prado, Ruber Huamán Parra, comunicó al alcalde Orlando Torres Valenzuela que existe cerca de medio millón de soles en deuda a cinco Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Este endeudamiento fue dejado por el exburgomaestre, Alfredo Tasayco Tasayco, según detalla el titular de la actual gestión municipal.

En el informe se precisa que la deuda más alta pertenece a la AFP Integra con S/ 211, 207.96. También se debe a la AFP Profuturo S/ 180, 242.15; y a otras tres de estas instituciones.

El monto total impago es de S/ 454, 955.66.

Se deja constancia -en el documento- que los expedientes de endeudamiento corresponden a los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. Durante estos años, el gobierno distrital estuvo a cargo de Alfredo Tasayco.

Orlando Torres refirió que se ha revisado la documentación dejada por el alcalde saliente, logrando hallarse otras situaciones impagas a diversas entidades y empresas que contrataban con la municipalidad distrital de Grocio Prado.

“A la SUNAT tenemos una deuda de 226 mil soles y cerca de 300 mil soles tenemos una deuda a diversos proveedores por las compras que se han hecho en la gestión anterior”, reveló el burgomaestre.

Ante estos hechos, el edil señaló que se está reuniendo con sus funcionarios y con los regidores para poder efectuar los pagos sin perjudicar la inversión de los recursos en obras de beneficio para la población.

“Nosotros vamos a tener que fraccionar y ver la prioridad de pagos. Vamos a pagar elaborando un cronograma”, aseguró.

En ese sentido, Torres Valenzuela cuestionó al exedil Tasayco por dejar estas deudas a la municipalidad.

“Esto es el pasivo que hemos recibido”, precisó.

Denuncia. El alcalde adelantó que se formulará denuncia penal contra su antecesor por este y otras supuestas irregularidades cometidas en la gestión de Tasayco Tasayco.

“Estamos verificando la información para dar a conocer a la población qué sucedió en la gestión anterior. No puedo decir si hubo robo o no mientras no se tenga la documentación y la información respectiva”, puntualizó.