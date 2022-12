A menos de un mes de culminar la gestión, el Gobierno Regional de Ica (GORE Ica), presenta un avance de ejecución presupuestal en el rubro de proyectos por poco más del 36%, ubicándose entre las últimas regiones con capacidad para ejecutar el presupuesto.

Falta de gasto

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, el GORE Ica registra un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de 474 millones 276 mil 863 soles, para proyectos muy necesarios en educación, salud, transporte, orden público y seguridad, agropecuaria, saneamiento y otros, sin embargo, el avance presupuestal registra el 36,9%, es decir apenas logró pasar la tercera parte de su presupuesto total.

El poco avance financiero ha posicionado a la región Ica, como uno de los departamentos con menor desempeño en la ejecución presupuestal en proyectos, ya que mientras algunas regiones como Apurímac 71.4%, seguido de Junín con el 69.7% y Cusco 69.3%, destacan y lideran el ranking; los últimos puestos son ocupados por Huánuco con solo el 21%, le sigue Cajamarca 33.6% y la región iqueña con el 36.9%, según la información utilizada de la plataforma virtual Consulta Amigable, del MEF, con fecha al 2 de diciembre del 2022.

El problema de ejecución del gasto a nivel regional, persistió en los sectores de transporte, orden público y seguridad, agropecuaria y saneamiento; servicios que son muy demandados por los ciudadanos, sin embargo, no se evidenció una notable provisión de inversión para su mejoramiento.

En el caso del sector Salud, sería uno de los más rezagados en el gasto, ya que sólo ejecutó el 14.8% de los más de 22 millones de soles de PIM. Y en un análisis a los proyectos en desarrollo, se observa por ejemplo el de “Reconstrucción y rehabilitación del camino departamental - 81 Kms. (San Juan) - San Juan de Yanac - Bellavista - Liscay - Yanaco - San Pedro de Huacarpana”, con solo el 42% de avance. Mientras que, para proyectos de agricultura, donde se disponen más de 18 millones de soles, se ha avanzado hasta la fecha con el 59.4%.

Funcionarios sin meritocracia

Ante esta realidad, algunos consejeros regionales y especialistas, advirtieron que existe riesgo de perder presupuesto regional, ya que no se podría ejecutar en menos de un mes, los recursos financieros que en más de once meses no ejecutó el Gobierno Regional de Ica.

El consejero regional de Ica, Cesar Magallanes, dijo que el lento avance en la ejecución presupuestal, se debe a la designación en cargos importantes a funcionarios que no tendrían la meritocracia calificada para la gestión pública.

“Es el resultado de haber puesto a gente sin nivel, que no ha reunido los requisitos para el cargo y no se ha respetado la meritocracia, quizá en el primer o segundo año no se vio, pero en este último año es evidente”, declaró.

Sostuvo en algunos sectores como el de seguridad, el plan regional para reducir los índices de inseguridad fue presentado casi a fines de años, mientras en el sector transportes, la obra de construcción de la carretera camino a Carhuaz, tendría una presunta sobrevaloración, tras largos años de espera para su construcción.

“En seguridad recién en noviembre pasaron al concejo regional el plan de seguridad ciudadana 2022, cuando se debe presentar en enero, máximo a febrero, porque si cumples el plan eres acreedor a un dinero por cumplirlo. En el tema de obras, una promesa del gobernador fue la carretera a Carhuaz, que costaba entre 18 a 19 millones de soles y con el paso de tres años se ha invertido más de 50 millones de soles, y ya se sabe porque se ha demorado tanto, por buscar la vía o la forma de que les quedé algo”, declaró.

