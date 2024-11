Las momias tridáctilas de Nasca, generarían una revolución en la región Ica. La investigación estaría llegando a su etapa final que comprobaría los cuerpos con características humanoides descubiertos en el 2017, serian auténticos y originales.

Enfática posición

El descubrimiento causó controversia en torno a su origen y veracidad, sin embargo, fueron sometidos a radiografías y tomografías en un hospital del Seguro Social de Salud (EsSalud), en la provincia de Ica, con resultados reales. El periodista y ufólogo mexicano, Jaime Maussan Flota, declaró al canal extranjero “Verdad Oculta”, y calificó el actuar del Estado Peruano en que, “Como es posible que sea el propio Perú, que quiera desacreditar su tesoro”.

Los cuerpos presentan tres dedos en cada mano, los cráneos alargados y los torsos estrechos, se tratarían de seres desconocidos. En el 2023, Jaime Maussan, presentó al Congreso de México los cuerpos en el caso “momias humanoides Nasca tridáctilas”. Ahora la presentación de investigaciones se realizará ante el Congreso de La República del Perú, este 9 noviembre a las 9:00 de la mañana.

“En esta audiencia pública en Perú, diferentes expertos de México, Estados Unidos y Perú, van a exponer ante congresistas los resultados de las investigaciones que han realizado con el objeto de lograr la protección de los cuerpos en Perú y evitar que puedan desaparecer de una manera oscura. Son seres tridáctilos que fueron encontrados en las pampas de Nasca y Palpa”, agregó Maussan Flota, al canal “Verdad Oculta”.

En la misma línea, enfatizó en que el Ministerio de Cultura del Perú no habría realizado ninguna investigación previa, a la actual, que inició en setiembre del 2024, pese a que se trataría de uno de los más grandes hallazgos de la historia de la humanidad.

“Se van a exponer los resultados del análisis que se realizó en el hospital de Ica a solicitud del Ministerio de Cultura, la idea es que se presenten los resultados que son muy positivos, se estaría reconociendo que los cuerpos no fueron manipulados, y que son de origen tridáctilos. Cuando participé desde inicio del 2017, me di cuenta que era muy relevante, y no pasó nada, hasta que en el 2023 llevé los cuerpos al Congreso de México y desde esa fecha me atacaron me señalaron. Estoy demostrando que el Ministerio de Cultura en el Perú, nunca investigó, no presentó carbono 14, ADN, y este año recién investigan”, sostuvo.

Maussan Flota, argumentó que el hallazgo es un verdadero tesoro, haciendo referencia a que su originalidad traería masivo turismo que generaría desarrollo económico en las provincias de Palpa y Nasca. “La propuesta es construir una estructura de investigación, hay arquitectos en México de altísimo nivel, que pueden levar esta obra entre las poblaciones de Nasca y Palpa, el caso es que los habitantes de estas dos poblaciones se beneficien de ello, que sea para ellos, porque so gente que necesita trabajo, se puede lograr muchísimo, imaginemos la cantidad de personas que llegaría, ese es el propósito”, dijo.

Es preciso indicar que en enero de 2022, se publicó la Resolución Directoral N° 00001-2022, con la cual se determinó la protección provisional por dos años de las momias llamadas ‘María’ y ‘Wawito’ por parte del Ministerio de Cultura.

VIDEO RECOMENDADO