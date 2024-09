Aproximadamente a las 11 de la mañana del pasado sábado, la familia de José Antonio Vergaray Anchante, un hombre de 73 años, recibió la devastadora noticia de su fallecimiento. Vergaray perdió la vida por un traumatismo encéfalo craneano severo, tras cinco días de lucha. Su muerte ha dejado a su familia en un profundo dolor, agravado por la huida del conductor responsable, identificado como Julio César Ramos Nieto, quien hasta el momento sigue prófugo de la justicia.

Piden Justicia

Jesica Vergaray, hija del fallecido, compartió públicamente la pérdida de su padre y expresó su indignación por la inacción de las autoridades policiales del distrito de Parcona. “Hasta ahorita la policía no nos dice nada, hemos ido hasta su casa a buscarlo y nos han traído matones. Me han perseguido a mí en el carro cuando he ido a buscarlo porque la policía no se mueve. Era un sujeto en una moto lineal”, denunció entre lágrimas. La falta de respuestas de las autoridades ha generado preocupación y desesperación en la familia, que clama por justicia ante esta trágica pérdida.

El accidente, que ocurrió el pasado lunes, dejó a José Antonio gravemente herido. Debido al riesgo de su condición, fue sometido a una cirugía de emergencia realizada por un neurocirujano externo, ya que el hospital Santa María del Socorro no contaba con un especialista. Los gastos médicos de esta intervención ascienden a aproximadamente a 20 mil soles, sin que hasta la fecha ningún familiar del conductor haya asumido responsabilidad por los costos.

Otro elemento que agrava esta situación es que el vehículo conducido por Ramos Nieto, un auto Tico de placa M1B-637, no contaba con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente. Además, el conductor se dio a la fuga tras el accidente, dejando abandonado tanto a José Antonio como a su nieto, quien también fue impactado en el accidente.

Jesica Vergaray, en medio de su dolor, pidió a las autoridades policiales que redoblen esfuerzos para ubicar a Ramos Nieto y llevarlo ante la justicia. La familia, devastada por la pérdida, espera que se haga justicia por la muerte de José Antonio y que el responsable enfrente las consecuencias de sus actos. Los restos de José Antonio Vergaray Anchante serán velados en su vivienda en prolongación Acomayo, donde sus seres queridos le darán el último adiós.

Para quienes deseen apoyar a la familia en estos momentos difíciles, se ha habilitado una cuenta de Yape con el número 945536266 para recibir donaciones. La familia agradece de antemano cualquier ayuda que puedan brindar en este doloroso momento.

