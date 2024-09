Tras una orden judicial, la Policía Nacional del Perú, en conjunto con el Ministerio Público, ejecutaron una intervención en una vivida en el condominio Alto Prado, en la provincia de Ica, donde información de fuente abierta indicaba que se escondía el prófugo de la justicia Vladimir Cerrón Rojas, sentenciado por el delito de colusión.

Intervención policial

Ayer, en horas de la mañana, los agentes policiales se desplazaron hasta el mencionado sector en el lote B-15, donde presuntamente se refugiaba el líder de Perú Libre. Sin embargo, no se encontró rastro alguno de él. La intervención duró menos de dos horas.

El jefe del Frente Policial Ica, General PNP Manuel Vidarte Perrigo, confirmó dicho allanamiento e indicó que en la casa no vivía ninguna persona, tampoco se encontraron indicios o elementos que puedan aportar a la ubicación y captura de Vladimir Cerrón.

“La Policía Nacional del Perú, a través de la Dirección Contra la Corrupción, con el apoyo del Frente Policial Ica, está participando con la presencia del Ministerio Público, en diligencia judicial de allanamiento de un inmueble en este condominio, fue a través de una información de fuente abierta que se tuvo conocimiento que en uno de estos inmuebles se encontraría el prófugo de la justicia Vladimir Cerrón Rojas, entonces con una disposición de allanamiento judicial se ha logrado la intervención en la vivienda pero es negativo el resultado. La vivienda estaba vacía y no vivía nadie en la propiedad, la información hasta el momento no ha sido tan válida, de igual manera toda información no se descarta” declaró.

Cabe señalar que la orden de captura de Cerrón fue emitida por la Sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Junín, como responsable del delito de colusión en perjuicio del Estado en el caso del Aeródromo Wanka. El Ministerio del Interior (Mininter) ha decidido aumentar a 200 mil soles la recompensa ofrecida a quienes proporcionen información que lleve a la captura del exgobernador regional de Junín y fundador del partido político Perú Libre.

