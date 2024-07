El pasado 18 de junio se realizó la inauguración del Semestre Académico 2023 –II en la " target="_blank">Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Increíblemente los estudiantes iniciaron sus clases sin tener docentes, esto fue reclamado ayer por cientos de alumnos de la UNICA, quienes se posicionaron en los exteriores del rectorado (av. Ayabaca), exigiendo prioridad en su pliego de reclamos.

Masivo reclamo

En su medida de lucha, la comunidad universitaria indicó que la falta de docentes se evidencia en las facultades de Ciencias de la Educación y Humanidades, Derecho y Ciencia Política, Obstetricia e Ingeniería Ambiental y Sanitaria, donde los alumnos de los primeros ciclos no tienen docentes en varias asignaturas.

“Han pasado dos semanas y las autoridades han debido prevenir este problema porque todos los años saben que faltan docentes. Ahora el rectorado menciona una especie de resolución de contratación, pero eso va a demorar meses. La solución la tienen ellos (alta dirección universitaria), hay docentes con determinada hora lectiva y se les puede incrementar las horas lectivas, hay docentes que pueden apoyar”, declaró Jepher Arangoitia, representante estudiantil.

Los alumnos enfatizaron en el caso de Obstetricia son varias semanas sin docentes. “Nos falta maestros de matemática, lenguaje, biología práctica, ginecología”, dijo una alumna.

En la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades se verían hasta 300 estudiantes afectados, muchos viajan desde Chincha, Pisco y otras ciudades sin embargo no les brindan clases en filosofía, matemática, historia y otros. El panorama también es preocupante en la Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria, donde serían más de 250 universitarios sin docentes, al igual que en la Facultad de Derecho y Ciencia Política.

Rectorado se pronuncia

Frente al tema, la rectora de la UNICA, Cecilia Paquita Uribe Quiroz, señaló que el rectorado no recibió ningún requerimiento de docentes. “Hemos invitado a los jóvenes para que se forme en grupo de 3 a 4 de cada facultad y poder dialogar. Este problema lo han creado las propias facultades por no enviar los informes y pedidos de docentes que necesitan. Esto se trabaja por medio de requerimientos y al rectorado no ha llegado ningún requerimiento de docentes, solo de cambio de lunas, requerimiento de gaseosas de víveres, pero no de docentes”, declaró.

La alta autoridad universitaria añadió que anteriormente el decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, Roberto Fredy Cerpa Rodríguez, le requirió aulas para las clases académicas, pero en esa fecha (antes del inicio de clases), tampoco se pidió docentes. “En Derecho, el decano me dijo que no tenía aulas, pero en ningún momento me dijo que tenía problemas con docentes y esta es una universidad donde hay principios, reglamento, porque ni siquiera querían que los alumnos se matricularan”, agregó.

En tanto, el 26 de junio del 2024, se emitió la Resolución Rectoral N°1031-R-UNICA-2024, donde se autoriza la convocatoria a concurso público para el contrato docente en el nivel de pregrado 2023-II, además se aprueba un total de 89 plazas vacantes para el concurso público en 24 facultades, incluyendo las carreras profesionales de los estudiantes que realizaron el plantón.

“El concurso tiene sus fases y en dos o tres semanas ya van a tener solucionado. Es responsabilidad de gestión de cada autoridad que sabe que es lo que debe cumplir y al rectorado no ha llegado ningún requerimiento, sin embargo, viendo el histórico hemos designado las plazas, ahora pediremos un informe de cuantas plazas son las faltantes. Tenemos disponibles 89 plazas que están saliendo a concurso público”, acotó el vicerrector académico de la UNICA, Manuel Acasiete Aparcana.

