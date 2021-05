La Dirección Regional de Salud (Diresa) ha iniciado la vacunación contra el COVID-19 para adultos mayores de 60 años en 7 distritos de la provincia de Ica, donde se buscan aplicar 11 mil 700 vacunas del laboratorio Pfizer.

La institución ha informado que, para el Cercado de Ica se han priorizado aplicar 6816 vacunas Pfizer, en 5 sedes: (colegio Data System’s Ingenieros, 23007 Judith Aybar de Granados), las cuales aplicarán el antídoto hasta hoy 28 de mayo. En tanto, en el estacionamiento del C. C. Plaza del Sol, y los dos VacunaCar del (C. C. El Quinde y Polideportivo Club del Pueblo) será la inoculación hasta mañana 29.

Vacunación en distritos

De igual forma se asignado 3048 vacunas para inmunizar solo hasta el día de hoy en la I. E. Micaela Bastida Puyucawa (La Tinguiña), I. E. Víctor Manuel Maúrtua (Parcona) y la I. E. Genaro Huamán Acuache (San Juan Bautista).

Asimismo se han incluido puntos en la primera losa de la Expansión Urbana (Salas), I. E. 22511 (Los Aquijes) y la I. E. 22358 (Subtanjalla) a las cuales se les ha destinado 1836 dosis para inmunizar hasta mañana viernes 29.