Con libros, dinámicas educativas y actividades de integración, la Biblioteca Municipal de Salas, desarrolló una nueva jornada de la denominada Biblioteca Viajera en la institución educativa Fe y Alegría N.° 70, donde participaron estudiantes de las secciones 1.º A y 3.º B.

Apoyo a la educación

La actividad se realizó durante la mañana y permitió que los escolares tuvieran un acercamiento directo al mundo de la lectura mediante diversos materiales bibliográficos. Durante la jornada, los alumnos compartieron sus ideas, expusieron lo aprendido a partir de sus lecturas y participaron en juegos didácticos que pusieron a prueba su creatividad y conocimientos.

Como parte de la actividad, al finalizar las dinámicas se entregó un refrigerio a cada uno de los estudiantes participantes, promoviendo también un espacio de convivencia e integración entre los escolares.

La iniciativa de la Municipalidad Distrital de Salas fue recibida favorablemente por la directora y los docentes de la institución educativa, quienes expresaron su satisfacción por el desarrollo de esta propuesta y el impacto positivo que genera en los estudiantes.

A través de la Biblioteca Viajera se busca llevar los libros y las actividades de promoción de la lectura a diferentes instituciones educativas, generando espacios de aprendizaje que despierten la curiosidad, fortalezcan la comprensión lectora y contribuyan al desarrollo integral de los niños.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO