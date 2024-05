Efectivos de las unidades especiales motorizadas “Los Halcones PNP-Ica”, el 25 de mayo, en la avenida Pizarro (Parcona-Ica), lograron la detención en flagrancia delictiva de los sujetos José Fabián Palacios Huaroto y Anthony Marcelo Picharde Ccorisapra, presuntos integrantes de la banda delictiva denominada, “los tontos del escape”.

Flagrancia del delito

Los facinerosos, en el distrito de La Tinguiña, momentos previos de su detención, provistos con una réplica de arma de fuego, a bordo de un mototaxi con placa 7989-9Y, luego de reducir, intimidar y encañonar, con violencia a una ciudadana, le sustrajeron su celular IPhone, dinero y pertenencias y emprendieron raudamente la fuga.

La policía fue alertada y en tiempo récord detuvo a los hombres. En el registro personal y vehicular, les hallaron a los presuntos maleantes una réplica de arma de fuego “revolver”, el celular robado IPhone de la víctima. Además, el delito quedó registrado por cámaras de seguridad.

Los sujetos, con las pruebas ineludibles, instrumentales, con conocimiento de un fiscal penal, son investigados por la comisión del presunto delito contra el patrimonio en su modalidad de robo agravado en banda y otros.

Cabe señalar que, según el Decreto Legislativo N° 1578, promulgado el 18 de octubre de 2023, la pena por robar un celular será no menor de 12 años ni mayor de 20 años de pena privativa de libertad. Sin embargo, si el robo se realiza con el empleo de motocicletas o si se utilizan explosivos durante el atraco, las penas serán no menores de 20 años y podrían llegar has los 30 años de cárcel.

