Una grave denuncia afronta el trabajador del área de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Ica, Juan Víctor Portugal Carrasco, quien es acusado de aprovecharse de su puesto laboral para captar a una menor para un voluntariado, a quien habría engañado ofreciéndole un puesto de trabajo y la violó hasta seis veces, además se presume indujo al aborto a la adolescente.

Grave delito

El 8 de enero del 2025, la madre de la adolescente registró la denuncia policial contra el sujeto. Ella detalló que el 25 de diciembre del 2024, se percató que su hija tenía un sangrado vaginal excesivo, los días siguientes presento fiebre y cólicos, por ello, la llevó al Hospital Félix Torrealva Gutiérrez, donde fue ingresada el 2 de enero. Posteriormente el 7 de enero, los médicos le indicaron a la madre que la menor tuvo un aborto incompleto y tenía restos infectados.

La denunciante conservó con su menor hija, que le refirió que en octubre del 2024, había sido captada por el trabajador municipal, cuando buscaba integrantes voluntarios para Defensa Civil y que a la menor le ofreció trabajo en el área de secretaría de Defensa Civil, además le reveló que en la oficina (secretaría) habían mantenido relaciones sexuales sin el consentimiento de la agraviada en seis oportunidades y diferentes fechas y por ello quedó la menor embarazada.

En la denuncia se detalla que la menor le contó a Portugal Carrasco que estaba embarazada, y el sujeto el 20 de diciembre del 2024 le habría dado unas pastillas abortivas, lo que le produjo a la adolescente problemas de salud. El 8 de enero se registró la denuncia policial por el presunto delito de violación sexual y el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de aborto, seguido en contra de Juan Víctor Portugal Carrasco.

Municipio lo separó del cargo

El grave delito fue denunciado públicamente. Ante ello, la Municipalidad Provincial de Ica, a través de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, emitió el Comunicado N°001-2025-OGRRHH. -MPI.

“Ante los hechos denunciados la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, de acuerdo a ley, ha determinado iniciar en el acto Procedimiento Administrativo Sancionador en contra los que resulten responsables de los hechos denunciados, por el mérito de que, según las denuncias periodísticas, estos repudiables actos se habrían suscitados en ambientes administrativos de la Municipalidad Provincial de Ica”, se lee en el comunicado, donde se añade que se ha notificado a la Procuraduría Pública Municipal para que en salvaguarda de los intereses de la Municipalidad, y de las futuras responsabilidades, proceda a hacer las denuncias penales a que hubiere lugar de ser el caso.

Asimismo, el subgerente de Gestión de Riesgo de Desastres de la MPI, Rubén Pariona Quincho, fue enfático al indicar que el trabajador denunciado por presunta violación, fue separado de sus funciones de manera inmediata y agregó que se ha brindado toda la información necesaria a las autoridades competentes para que las investigaciones penales puedan avanzar con transparencia.

“Inmediatamente con el Informe N°011 se ha puesto este personal a disposición de recursos humanos y el lunes 13 de enero se ha emitido la resolución del órgano instructor, iniciando el proceso administrativo sancionador y temporalmente retirándolo de su condición de trabajador de la Municipalidad Provincial de Ica. No avalamos ningún tipo de situaciones que perjudiquen la honra, la libertad sexual de una mujer”, declaró.

El funcionario sostuvo que los voluntarios de Defensa Civil prestaron apoyo en la festividades religiosas y eventos masivamente concurridos y otros, asimismo pidió a la población no generalizar a los funcionarios, ya que el área de Defensa Civil es operativa con trabajo de campo, y el suceso también afecta el estado de ánimo de los trabajadores.

“La subgerencia queda en la sede del ExIpae y en esta oficina no ha sucedido ningún tipo de ese hecho, tengo los informes, he solicitado las cámaras de videovigilancia, el objetivo es que se esclarezca los hechos, estas son áreas técnicas de trabajo y aquí no hay ni celebraciones ni borracheras, absolutamente nada. La situación de la denuncia, los voluntarios practican en el campo ferial, si hubiera una situación que presuntamente ha sucedido porque está en investigación, se establecerá el lugar donde ha sucedido”, acotó.

