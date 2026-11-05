Un nuevo ataque criminal con arma de fuego generó alarma entre los vecinos del distrito de Parcona, luego de que un joven de 20 años fuera perseguido y baleado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. El atentado ocurrió aproximadamente a las 11:40 de la noche del martes 3 de noviembre, en inmediaciones de la losa deportiva de Acomayo, ubicada en el sector Túpac Amaru.

Ataque criminal

La víctima fue identificada como César Augusto Hernández Anchante, conocido en la zona como “Carachita”, quien conducía una mototaxi de color rojo cuando fue interceptado por los desconocidos, que se desplazaban en una motocicleta blanca con negro. Según las primeras versiones, los sujetos lo persiguieron y abrieron fuego contra él, realizando varios disparos en su dirección.

Durante el ataque, uno de los proyectiles le rozó la cabeza, provocándole una herida en el cuero cabelludo, a la altura de la región interparietal central. Tras resultar herido, fue auxiliado y trasladado de emergencia al Hospital Santa María del Socorro de Ica, donde recibió atención médica y sutura en la zona afectada.

De acuerdo con la información preliminar, el joven permanecía bajo atención médica en el área de Trauma Shock y su estado de salud era reservado.

Cabe señalar que César Augusto Hernández Anchante registra un antecedente policial. En el año 2024 fue detenido por efectivos policiales en el distrito de Parcona, durante una intervención en la que también fueron retenidos dos adolescentes de 17 y 16 años.

En aquella oportunidad, los tres intervenidos se desplazaban en una mototaxi y, durante el registro personal y vehicular, la Policía informó sobre el hallazgo de un arma de fuego, específicamente un revólver, que presuntamente habría sido utilizado para intimidar a víctimas durante la comisión de delitos.

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