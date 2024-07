El congresista de la República, Jorge Marticorena, indicó ser la excepción de los malos elementos en el Poder Legislativo, además negó que haya influenciado sobre designación de autoridades en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga.

Legislador

“Yo soy miembro de la comisión de ética del Congreso, sobre ello (posible reelección) quiero aclarar. Fue una forma de salir, pero lo digo con toda sinceridad. Yo soy partidario de no involucrar a todos, siempre hay excepciones y yo me considero de la excepción, así lo digo con toda claridad, a mi no tienen nada que sacarme. Lo que dijo el intendente de Sunedu es falso, lo que puedo decir es que he ido a visitarlo con el Dr. Moreno y Dra. Kuroki”, declaró.

En la misma línea, el parlamentario señaló que durante su semana de representación en Ica, pudo evidenciar la situación crítica de los establecimientos de salud.

“El primer nivel de atención en salud está en situación crítica, hay infraestructura inadecuada, falta de recurso humano, falta de medicamentos, falta de progresión. En Marcona, se necesita establecimiento de salud, hay dinero para invertir, por eso pedimos a las autoridades que prioricen la salud”, finalizó.

