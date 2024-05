Una irregular construcción se detectó en la avenida Huacachina, donde sujetos posicionaron columnas, paredes de ladrillo, construyen un muro de material noble, que sería un peligro para la ejecución de la doble vía Ica-Huacachina, cuya obra se proyecta una inversión por encima de los 40 millones de soles.

Hechos en la zona

Tras la alerta, la Policía Municipal de la Municipalidad Provincial de Ica, se trasladó de inmediato a la zona el 25 de mayo a la 1:40 de la tarde, donde evidenciaron el muro por más de cuatro metros de ancho y por encima del metro de largo. Según el acta de fiscalización, el personal de la Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal en una acción de fiscalización, supervisión y control, intervino en la zona, donde se identificó al representante legal de Negocio ANA S.R.L. Julio Echegaray Carbajal, en la avenida Huacachina, donde se realizó la construcción del cerco.

“Se observó una construcción de un cerco en la vía pública, de material noble, columnas, bases y ladrillos, colindantes con el centro social donde se le solicitó su licencia de construcción al propietario, comunicado que no ha regularizado el tramite referido, donde me presentó y acredito debidamente con el señor Echegaray Carbajal Julio Fredy, encargado de obra, también se observó material de construcción en la vía pública, ripio y arena, se le exhorta al administrador que trámite su licencia de construcción y el permiso de la vía pública” se lee en el documento firmado por la Policía Municipal- Fiscalizador del Municipio de Ica, Giuliana Huamán Bordón.

Pide demolición

Frente a ello la regidora de la Municipalidad Provincial de Ica, Yessica Puchuri Manco, se desplazó a la zona, donde señalo que la construcción es irregular y sería un obstáculo para la obra de la doble vía Huacachina. Por ello se contactó al subgerente de Obras Privadas y Catastro de la MPI, Hugo Espino Altamirano, para que informe sobre las acciones a tomar. Al tratarse de una construcción realizada el fin de semana (días de descanso de funcionarios públicos), hoy el municipio iqueño fiscalizará con sus múltiples subgerencias.

“Tome conocimiento de esta construcción que esta de forma irregular, me comunique ante este llamado y queja de la población porque en este tramo se va a dar el proyecto de la doble vía Huacachina y como tal es un proyecto de envergadura, tenemos que tener el espacio para poder hacer el proyecto realidad. En ese sentido me comuniqué con el subgerente de obras privadas, el ingeniero Hugo Espino, y me supo decir que el día lunes (hoy) a primera hora va a estar presente aquí para tomar acciones al respecto, porque esta construcción no tiene licencia de construcción y esto es de forma irregular”, declaró.

En la misma línea, la concejal enfatizó que siguiendo la norma municipal, la construcción debe ser derribada en su totalidad, “según el reglamento y procedimientos a seguir, tiene que tomar la acción la municipalidad provincial de Ica, en poder derribar esta construcción, también la policía municipal y serenazgo han hecho el levantamiento del acta respectiva y la notificación. No podemos permitir de que en un lugar donde se espera tener un proyecto como es la doble vía Huacachina, que lo demanda la población y que ayudaría bastante en el sector turismo, se estén dando este tipo de edificaciones”, agregó Puchuri.

Cabe señalar que, el Gobierno Regional de Ica ya aprobó el expediente técnico de la Municipalidad Provincial de Ica para la obra de la doble vía Huacachina. Se ejecutaría una inversión de 42 millones 425 mil 518.95 soles y el costo de obra de S/39.301.299.26. Asimismo, el expediente técnico tuvo un costo de 280 mil soles asumido por la comuna iqueña. También se detalló que la supervisión de obra sería por más de 1 millón 414 mil soles y además habrá gastos de gestión y control concurrente. La modalidad es mediante obras por impuestos y con un plazo de ejecución de 540 días calendario.

