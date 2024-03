El representante legal de Reset Club ha interpuesto una denuncia penal en contra de Juan José Alfredo Carrascal Lapeyre, por el presunto delito de robo agravado. Se indica que se habría aprovechado de su cargo como trabajador para contribuir a un presunto robo por miles de soles tras un evento musical.

Grave acusación

La denuncia es ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Turno de Ica, y entre los fundamentos, se indica que, en la explanada de Reset Club, se realizó el evento “cuba fest”, y cuando Carrascal Lapeyre fue trabajador, trasladó la recaudación de dinero del evento, y habría solicitado no ser custodiado. Por ello delincuentes a bordo de una motocicleta lo interceptaron afuera de una vivienda y le robaron la fuerte suma de dinero. El delito quedó registrado en cámaras de seguridad.

El 8 de marzo del 2024, se realizó una diligencia policial, donde la señora Fiorella Dulanto, confirmó la demanda por robo agravado, y también por el presunto delito de apropiación ilícita, ya que el ciudadano (ahora ex trabajador del establecimiento), se habría apoderado de un IPhone 14 Promax, que no sería de su propiedad.

En esa fecha, Juan Carrascal, señaló que se trata de una calumnia. “Es muy decepcionante, mas allá de la decepción está el dolor de mi familia, he sido víctima porque no solo la calumnia afecta a mi persona, sino también a mis hijos menores, y no se pueden imaginar cómo se sienten y mis padres que son adultos mayores. Yo me encargaba desde el año 2020 de la operación, confió en la justica de Ica”, declaró.

