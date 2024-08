El conocido instituto técnico superior SENATI, ubicado en el distrito de Subtanjalla, ha sido denunciado ante Indecopi por la organización de protección de los derechos del consumidor, PRODEC, tras la difusión de un video que muestra a estudiantes siendo impedidos de ingresar a las instalaciones por no portar el uniforme completo.

Sostienen acusación

El incidente ha generado indignación, especialmente porque algunos alumnos simplemente se colocaron una chompa más gruesa debido al intenso frío, lo que no fue tolerado por el personal de la institución.

Según Valenzuela, “hemos confirmado lo que nos dijeron los alumnos de esa institución, que no los dejan ingresar si es que no portan el uniforme completo. La forma en la que lo hacen no es la más correcta, obligarlos a tener el uniforme completo restringe parcialmente el derecho a la educación que a nivel constitucional tienen todos los estudiantes”. Manifestó.

La denuncia presentada ante Indecopi busca que se tomen medidas contra SENATI por lo que consideran un requisito ilegal e injusto. De manera preocupante, Valenzuela también señaló la existencia de un centro de confecciones ubicado frente a la institución, donde los alumnos aparentemente guardan sus pertenencias para poder ingresar y, en algunos casos, alquilan sacos de uniforme para cumplir con las exigencias del plantel.

Ante la gravedad de la denuncia, la Oficina Regional del Indecopi en Ica ha iniciado una investigación para determinar si existe algún tipo de irregularidad o presión indebida que afecte a los estudiantes. La investigación busca proteger los derechos de los consumidores, en este caso los estudiantes, quienes podrían estar siendo afectados por prácticas comerciales desleales o restrictivas por parte del instituto.

