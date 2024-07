Desde las 7:00 de la mañana del lunes 8 de julio, la Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR) de la Policía Nacional y la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) realizaron una intervención en la comisaría del distrito de La Tinguiña, en Ica, por presuntos hechos de corrupción.

Intervienen en comisaría

“La policía está comprometido contra la corrupción dentro de sus mismas filas y en cualquier institución del estado, en este caso a través de una información oficial en la que nosotros hemos tenido conocimiento que se estarían cometiendo actos irregulares se pone a disposición toda la información y se ha trabajado con la división contra la corrupción de la PNP y la división regional de inteligencia del Frente Policial Ica, para proceder a recaudar todos los elementos de juicio y solicitar ante la fiscalía la detención preliminar de efectivos policiales de esta comisaría”, declaró el general PNP, Manuel Vidarte Pérrigo, jefe del Frente Policial de Ica,

Además, añadió que fueron dos oficiales detenidos que responden al nombre de Mayor PNP, Juan Carlos Pinto Loayza, y el alférez Enzo José Ñacca García, y se encontrarían a la espera de ubicar un tercer suboficial, para su detención correspondiente. Los implicados afrontarán una detención preliminar de tres días dictada por el Juzgado Penal.

Los efectivos policiales habrían incurrido en el delito de cohecho pasivo en ejercicio de la función policial, ya que estarían sindicados presuntamente a algunas intervenciones a vehículos mayores y menores. En tanto, Vidarte Pérrigo, añadió que, “la impunidad no impera más en Ica. Estamos trabajando, no solamente capturando a personas ajenas a la ley, si no también, dentro de nuestras mismas filas, para identificar a personas, aquellas personas que estén cometiendo actos irregulares”, dijo.

Por su parte, el general PNP, Luis Alberto Lira Limo, en su calidad de director de la Dirección Contra la Corrupción PNP, explicó que el trabajo articulado se inició en marzo del presente año. “Este es un trabajo coordinado que se realiza desde marzo sobre intervenciones irregulares y operativos que se han venido efectuando y, producto de ello, al tenerse elementos de convicción, es que se ha solicitado por intermedio de la Fiscalía la detención preliminar por tres días de dos oficiales y un suboficial”, manifestó.

