El dengue continúa siendo una amenaza para la salud pública de la región Ica. Ante ello, la Dirección Regional de Salud de Ica se prepara con los equipos de control larvario, equipos de nebulización, contratación de personal, unidades de vigilancia y otros, ante un posible brote de la enfermedad, así lo informó el director de la Diresa Ica, Víctor Montalvo Vásquez.

Situación y planes

El funcionario del sector Salud en la región iqueña indicó que el año pasado se totalizaron más de 17 mil infectados de la enfermedad tropical en el departamento, que dejó decenas de fallecidos, debido a que la gestión regional pasada, no habría priorizado planes estratégicos de prevención y control, ocasionando falencias en el sector Salud que dejaron a la región Ica, expuesta a la proliferación masiva del mosquito Aedes aegypti.

“A diferencia de inicio del año 2023 con el brote epidémico en el mes de enero, febrero, donde no había una planificación de la gestión anterior, hemos encontrado equipos que no han estado con el debido mantenimiento, no hemos encontrado planes, este año 2024 es diferente, contamos con un presupuesto destinado para el dengue, que nos está permitiendo darle continuidad a los trabajadores de salud en las diferentes unidades tanto febriles y unidades de vigilancia clínica, que nos va a permitir, ante un posible brote del dengue, que los pacientes sean atendidos por profesionales que están debidamente capacitados exclusivamente para el tema del dengue”, declaró.

Añadió que el descenso del mortal dengue, se evidenció desde el mes de junio del 2023, y en las últimas semanas de diciembre del año pasado se notificaron entre 5 a 15 casos cada semana, cuando a diferencia de los primeros meses del año anterior se reportaban hasta 500 nuevos casos de la enfermedad.

“El descenso del dengue se dio en junio del año pasado y nosotros hemos cerrado el año con 17 mil pacientes contagiados, y de ese total más del 80 % se dieron durante el primer semestre del año pasado y los últimos meses del año hemos tenido muy pocos casos de dengue, sin embargo, en diciembre si hemos notado un pequeño aumento en la curva de pacientes con dengue. En las últimas semanas epidemiológicas de 5 a 10 o máximo 15 pacientes por semana, a diferencia de los primeros meses, donde teníamos 300, 400 hasta 500 casos semanales. Hemos hecho un trabajo más panificado con nuestras brigadas de control larvario para hacer que el mosquito vector que transporta la enfermedad no se dispare en estas épocas de calor”, acotó.

Montalvo Vásquez sostuvo que el presente año, la Diresa Ica se encuentra preparada con equipos de epidemiología, brigadas médicas, unidades de vigilancia clínica y otros. Del mismo modo anunció que todos los centros de salud cuentan con puntos febriles para el control de los síntomas del dengue. MEF asignó 6 millones 975 mil soles para la estrategia de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis de la Diresa Ica.

“El tema de las altas temperaturas va a ser que los mosquitos aumenten, lo equipos de nebulización ya están con su debido mantenimiento y también estamos en proceso de adquirir nuevos equipos de nebulización. Estamos procurando fortalecer los puntos rojos que el equipo de epidemiología ha detectado, uno de ellos es en Chincha, y específicamente en Chincha Alta, donde los casos han aumentado no de manera significativa, pero si se encuentran en aumento, exhortamos a la autoridad local que nos preocupa la falta de agua en Chincha, porque esta falta de agua hará que la población tenga que recolectar agua en recipientes, en bidones y eso es un factor de riesgo para la proliferación del dengue”, finalizó.

VIDEO RECOMENDADO