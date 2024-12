El pasado 17 de octubre, un trágico accidente de tránsito entre un camión y un auto causó la muerte de Dionisio Isacc Herrera Amezquita de 72 años, quien conducía el automóvil y los pasajeros Jesús Félix Córdova Palacios (20), Esther Pasache Chanca (33) y Frances Ponce Loyola de 23 años, todos ellos perdieron la vida de manera instantánea, solo logró sobrevivir un joven de 21 años que sigue hospitalizado. Ha pasado más de un mes y medio de la tragedia y las familias de los fallecidos señalan que el conductor del vehículo pesado fugó el mismo día y no existe una orden de detención contra él.

Muertes violentas

El siniestro vial involucró el vehículo de placa AFX-563, que fue impactado brutalmente por el camión de placa B9L-722, este último habría invadido el carril contrario causando las pérdidas humanas. Tras el fatídico accidente fue detenido Marlon Samir Orellana Flores, quien era el copiloto del camión y quien fue contratado por la empresa “Los Incas” para trasladar la unidad desde Palpa a Ica, sin embargo, él señaló que la persona que manejaba era Clinton Achuya García. Ayer, las familias realizaron una protesta en el frontis del Poder Judicial en Ica, exigiendo justicia.

“Al señor Marlon Orellana Flores le quieren dar libertad, en octubre le dieron prisión preventiva de 6 meses y también hubo una audiencia para el señor Clinton. Dicen testigos que el chofer estaba mareado y por eso se fugó escapándose por el río Ica, el otro señor (Marlon), dice que había bajado a Palpa a cenar y se sentía cansado y le dio el timón para que manejará Clinton y cuando chocó se dio cuenta y reaccionó, pero el otro ya se había fugado”, declaró Candy Herrera Carrillo, hija del señor Dionisio Herrera.Ella añadió que a pesar de haberse encontrado en el camión el DNI, brevete y otros que involucran a Clinton Achuya, además de la acusación del copiloto que lo indicó como quien iba al volante, el juez Miguel Ángel Díaz Chirinos no ha dispuesto ninguna orden de detención contra Achuya García.

“Se ha fugado y no se ha presentado el 22 de octubre y solo se presentó su abogado. El juez Miguel Díaz Chirinos prácticamente le ha dicho que él (Clinton) no tiene nada que ver, que no es una prueba que se haya encontrado su DNI y su brevete. El dueño de la empresa dice que no conoce a Clinton, que él contrató a Marlon, y como trabaja en viaje largo porque es minería, Marlon dice que gana 2 mil 500 soles y le paga S/ 100 soles por manejar. Mi abogado ha querido hablar y el juez lo ha callado, solamente ha sido entre la fiscal y el abogado defensor de Clinton”, agregó.

Candy Herrera recuerda a su padre entre lágrimas como un hombre ejemplar, bueno, cariñoso, por ello exige justicia, para que cesen las muertes violentas en las carreteras por causa de choferes en estado de ebriedad.

Joven estudiante

Asimismo, la madre de Frances Ponce Loyola, enfatiza que el conductor debe ser detenido, ya que no se ha presentado a ninguna citación judicial, solo lo hace por intermedio de su abogado, generando incertidumbre de las familias, quienes califican la ausencia de Achuya García como un “cargo de conciencia” y “cargo de culpabilidad”.

“Exigimos justicia para mi hija, ella era estudiante de la UTP tenía 23 años, una hermosa niña, conocedora de la palabra de Dios, ha dejado a sus padres, hermanos, tíos en un profundo dolor, por la imprudencia de un joven que no le han dado prisión preventiva. Si Marlon saliera libre quien va a responder por todas estas vidas humanas”, dijo.

VIDEO RECOMENDADO