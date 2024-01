El accidente de tránsito ocurrido por exceso de velocidad el pasado 05 de febrero del 2021, en el Km. 278 de la Panamericana Sur - Villacurí con subsiguiente muerte, lleva el caso el fiscal Ramiro Álvaro Pacheco Huaroto, Fiscal Provincial Penal Titular quien da cuenta al Poder Judicial luego de casi tres años de ocurrido el trágico siniestro.

Muerte violenta

Se involucra al conductor Carlos Teófilo Osorio Filios quien continúa en libertad y conducía el vehículo pesado de placa C6R-123 perteneciente a la empresa de Negocios y Servicios Generales Raes S.A.C. En ese accidente, el conductor del vehículo de placa D4X-867, quien en vida fuera Luis Alberto Rojas Cusi, quedó atrapado entre los fierros del camión, por lesiones graves falleció trayecto al hospital, dejando en orfandad a menores en edad escolar y una familia entera de luto, se va cumplir tres años del accidente, y la justicia tarda para resolver en parte y sancionar al responsable.

El representante del Ministerio Público, precisa que Osorio Filios resultó ser el principal responsable, porque no ha tenido en cuenta las señalizaciones y conducir su vehículo a más de 83. km/h velocidad no apropiada para el lugar, por el cierre temporal de la vía por la empresa Coviperú en ese entonces. El Poder Judicial a cargo del Juez Miguel Díaz Chirinos admitió el requerimiento de acusación fiscal y señala la fecha para la audiencia de acusación por homicidio culposo para el día 11 de enero a horas 09:40 a.m. del año en curso.

Mientras la familia espera alcanzar justicia, reparación civil, aunque nada podrá devolver la vida de su ser querido, pero si la pena efectiva correspondiente al responsable. Piden se le suspenda la licencia de conducir al conductor del camión, ya que a la fecha continúa manejando por las pistas.

VIDEO RECOMENDADO