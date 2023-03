Los alcaldes distritales de El Ingenio, Ocucaje, Tibillo y Río Grande llegaron hasta el Gobierno Regional de Ica, donde reclamaron porque no estaban considerados en el estado de emergencia y la falta de maquinaria, ya que sus jurisdicciones fueron devastadas por las lluvias intensas, huaicos e inundaciones que dejaron cientos de casas y colegios afectados, también viviendas destruidas, cultivos bajo el lodo y pueblos incomunicados.

Se sienten olvidados

El alcalde de El Ingenio, Genaro Espinoza, indicó que su distrito no se encuentra en la declaratoria de emergencia, pese a que casi el 90% de la ciudad se encuentra bajo el lodo, por la grave inundación que ha afectado hasta 300 casas de adobe que se encuentran en riesgo de colapsar y hasta el 40% de los campos de cultivo en la localidad han sido destruidos, además de tres colegios dañados y su posta de salud está colapsada.

La indignación de sentirse en el olvido también fue expuesta por la alcaldesa de Ocucaje, Laura Peña, quien afirmó haber enviado toda la documentación al Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), para que su distrito entre en emergencia, sin embargo, no ha sido considerado pese a las más de 300 hectáreas de cultivos arrastrados por huaicos y desborde del rio Ica, cientos de casas rústicas dañadas, desabastecimiento de agua en su totalidad y un pueblo aislado.

“La mayoría de funcionarios son de carpeta y no de campo, hemos enviado al COER toda la información, y exijo que se cumpla con informar que Ocucaje está devastado, el pueblo de Callango esta aislado y en San José de Pinillas los agricultores lo han perdido todo, al igual que el sector de San Martín. Además, las rocas del huaico rompieron las tuberías de agua y no hay el líquido. Si en caso no se declara en emergencia mi distrito me iré hasta Lima a reclamar”, advirtió la autoridad edil.

Otro distrito omitido es el de Tibillo (Palpa), su alcalde Eddy Choque, pidió que se destiné un helicóptero, ya que no se sabe nada de 40 familias del anexo de Socos, que sufrieron las lluvias intensas y huaicos que destruyeron la carretera. Asimismo casi 100 hectáreas de palta están en riesgo de perderse por la falta de conectividad.

En el pleno regional, también participó el alcalde de Río Grande (Palpa), Ruperto Espino, quien comentó que a pesar que su distrito si está declarado en emergencia, la ayuda humanitaria y la maquinaria es insuficiente. Detalló que los caminos están destruidos por los huaicos y en la zona hasta 300 familias que tienen sus viviendas con caña esteras y adobe están afectadas. La autoridad edil manifestó que también hay zonas aisladas desde Pinto hasta Pampablanca, por lo que es de suma urgencia se destinen 6 excavadoras, ya que en la zona la población se dedica a la ganadería y la agricultura y de las 35 hectáreas de cultivos afectados, 20 han sido destruidas en su totalidad, generando un fuerte impacto negativo en los ingresos económicos de las familias.

En tanto, el informe del COER Ica, detalla que en lo que va del mes marzo, las lluvias intensas, huaicos e inundación han afectado a 1893 viviendas y 618 hectáreas de cultivo a nivel regional, sin embargo, la cifra sería aun mayor ya que varios centros poblados se encuentran incomunicados por el deslizamiento de tierra en las vías. Ante ello el gerente general del GORE Ica, Gabriel Calderón, expuso que desde la semana pasada se ha solicitado al Gobierno central se destinen dos helipuertos para evaluar los daños en las cinco provincias del departamento y hasta la fecha no hay respuesta.

