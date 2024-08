En el segundo día de la devolución de aportes al segundo grupo de beneficiarios en el reintegro del Padrón Nacional de Beneficiarios del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi). Los adultos mayores continúan en la confusión y llegan desorientados al Banco de La Nación en Ica, ubicado en la avenida Grau.

Situación de ex aportantes

“Vengo por el pago del Fonavi, es la primera vez que voy a cobrar, hay una interferencia tremenda, yo he aportado como 20 años y hasta ahora no he cobrado nada. Quiero saber si me toca cobrar, solo dijeron que iban a pagar a partir del 27 de agosto”, declaró Amadeo Gonzales de 82 años.

El Gobierno informó sobre el inicio la devolución de los aportes para los afiliados de las listas 1 a la 19, aprobada por la Comisión Ad Hoc la semana pasada, y que ya ha sido publicada con la Resolución Administrativa 003-2024/CAH-Ley 29625, en el Diario Oficial El Peruano. Está dirigido para adultos mayores a partir de los 75 años de edad, herederos de los fonavistas que cuando fallecieron tenían 93 años o más, personas registradas en CONADIS, pensionistas de invalidez de la ONP, y quienes padecen enfermedades graves o terminales.

Las personas de la tercera edad aguardaban por largo tiempo en las afueras de la entidad bancaria, con la esperanza de poder cobrar el dinero, que en muchos casos es necesario para mejorar su calidad de vida, tratamientos médicos y otros.

Cabe señalar que para este grupo a nivel nacional se han considerado 207 mil 470 fonavistas. Los montos de devolución de aportes varían desde los 40 soles hasta más de S/20 mil. El grupo etario que concentra mayor cantidad de personas beneficiadas con la devolución es el de 75 a 79 años, con 73 mil 668 ex aportantes, a quienes se les dará montos mayores de S/4,000 hasta S/5,000, según el cálculo del valor cuota.

VIDEO RECOMENDADO