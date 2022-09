El ciudadano Marcos Antonio Fajardo Huaroto de 47 años, denuncia un presunto caso de proceso judicial arbitrario, ya que hasta cuatro veces ha sido encerrado en la carceleta del Poder Judicial de Ica, debido a que lo confunden con otra persona que es acusada por el delito de omisión a la asistencia familiar desde hace más de 20 años.

Según explicó, existe una denuncia desde el 2020 interpuesta por la ciudadana Marya Ysabel Villamares Gutiérrez por pensión de alimentos contra Antonio Fajardo Huaroto, por ello las autoridades judiciales capturaron a Marcos Antonio Fajardo Huaroto, señalando que era el buscado por la justica, siendo encerrado en la carceleta en el 2006, 2011, julio del 2018 y diciembre del 2020, años donde pasó varios días en la calamidad, afectando su bienestar y el de su familia.

Proceso arbitrario

“Me han encerrado cuatro veces porque se confunden de persona, al que buscan es a Pedro Antonio y yo soy Marcos Antonio, mi caso ha estado en varios juzgados y los jueces Jeanfranco Pinto Hernández y Juan Carlos Díaz Chirinos han cometido un abuso. Soy un humilde chófer de combi y una vez me bajaron del carro como 20 policías como si fuera un gran criminal y me llevaron a la carceleta, he dormido varios días en el piso sin comer y junto a los delincuentes, mientras mi familia juntaba dinero para contratar un abogado”, declaró.

Señaló además, que, pese a que su supuesta hija afectada reconoció ante los magistrados que no era su padre, los procesos continuaban en su contra, teniendo que gastar miles de soles en contratar a su defensa. Por ello el ciudadano interpuso una demanda ante el Tercer Juzgado Civil pidiendo indemnización por el grave perjuicio causado, sin embargo, se declaró improcedente.

“He apelado a esa resolución, pido que se dejen sin efecto las órdenes de captura y me indemnicen por todas estas décadas de daño moral que me han causado, pero los jueces como son amigos se ayudan y quieren archivar mi caso, pido a la Odecma que intervenga porque abusan que soy de condición humilde”, finalizó.

