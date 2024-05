Un cruel asesinato se registró ayer en la cuarta cuadra de la calle Tacna (Ica), donde un trabajador de construcción civil fue acribillado a balazos, que le causaron la muerte instantánea. El móvil del homicidio sería el poder por las obras de construcción civil.

Muerte violenta

El ataque criminal sucedió a las 07:30 de la mañana, y por la mencionada calle transitaba de manera peatonal Julio Alejandro Siancas Chati de 42 años, quien fue interceptado por criminales y atacado con una ráfaga de disparos directos al cuerpo. Proyectiles impactaron en su cráneo lo que le produjo la muerta rápida, mientras los verdugos huyeron raudamente.

Al lugar de la muerte violenta llegó personal de criminalística de la Policía Nacional, quienes encontraron hasta ocho casquillos de bala en la zona del delito, lo que comprobaba la ferocidad del crimen, asimismo la familia del occiso protagonizó escenas de dolor, indicando que su ser querido deja a cuatro menores en la orfandad.

También llegaron trabajadores de construcción civil, quienes exigían justicia por el asesinato de su amigo y compañero de labores. A las 9:26 a.m. se posicionaron representantes del Ministerio Público para las diligencias al cuerpo sin vida que estaba en posición ventral y comprobaron los orificios de bala en la cabeza del fallecido. Posteriormente a las 10:00 de la mañana ordenaron el levantamiento del cadáver.

Trabajador de construcción

El Secretario General del Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil de Ica-CGTP. Martin Román Escate, también llegó al lugar del crimen, donde confirmó que el occiso pertenecía al sindicato y responsabilizó del homicidio a criminales que buscan el poder en las obras de construcción civil en la provincia iqueña

“Nos conocemos hace 25 años y nunca se metía con nadie, no tenía denuncia y nunca ha estado en un penal. Tiene 4 hijos, su familia depende de él, es lamentable lo que le ha sucedido el pueblo debe de saber que han matado a una persona de bien. Me dijo un nombre que cada vez se lo encontraba y en nuestro local también hay gente que viene y informan si los dirigentes están o no están y hacen como un reglaje”, declaró.

Román Escate añadió que, en el 2023, también un sujeto interno asesinarlo (a él), interceptándolo y apuntándolo con un arma de fuego, sin embargo, el proyectil no salió. Apuntó a que la responsabilidad del asesinato recae en homicidas que buscan el control absoluto en las obras de construcción civil.

“Si ya atentaron contra mí, ya mataron a mi gran amigo Siancas. El motivo está claro son las obras de construcción civil, es la ambición que tienen los señores que no son de construcción civil pero ahora quieren ser de construcción civil, es lamentable y piensan que nosotros tenemos las obras, pero ahorita solo tenemos un par de obras donde trabajan nuestros compañeros, todas las demás obras tienen que preguntarles a las alcaldías de los 13 distritos de Ica con quienes trabajan ellos. Que la policía vaya a las obras y verifique que sindicato está metido ahí. El general tiene que entrar en las esferas más profundas para capturar a los delincuentes”, enfatizó.

