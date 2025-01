Autoridades provinciales y empresarios se pronunciaron sobre el asesinato del comunicador social Gastón Dario Medina Sotomayor (61), quien fue acribillado a balazos en la puerta de su casa en al Urb. San Isidro (Ica). El crimen apunta a un homicidio por encargo perpetrado por un sicario extranjero.

Último adiós

El velorio de Gastón Medina, se realiza en la parroquia Santo Domingo de Guzmán (Ica), hasta ahí llegó la regidora de Ica, Celia Agreda de Raffo, quien también fue su docente de la carrera profesional de Derecho en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Lo recordó como un comunicador que denunciaba la corrupción en todas las instituciones del Estado.

“Es un hecho muy lamentable y triste no solo para su familia sino para todos los que conocimos a Gastón, realmente este acto es repudiable y no podemos permitir que sea uno más. Gastón ha sido un comunicador social que se ha enfrentado a decir la verdad, a denunciar la corrupción de las autoridades de nuestra región y parece que eso no le ha gustado a mucha gente, porque este es un hecho de un sicario pagado, de aquella persona que ha querido silenciar lo que venía denunciando”, dijo.

La Concejal también pidió a la Prefectura Regional de Ica, un trabajo articulado. “Tenemos que tener un plan estratégico, que se cumpla con la Prefectura, yo no sé qué está haciendo la prefecta en estos momentos, no he visto ningún comunicado de parte de esta institución tan importante, hay que exigir a todas nuestras autoridades en poner orden para cortar con esta situación que todos estamos en riesgo. Lamentamos esa pérdida tan valiosa de un joven comunicador”, acotó.

Por su parte la regidora de Ica, Leydy Loayza Mendoza también llegó al velatorio, donde indicó, “realmente tocados en el alma, porque quienes tenemos hijos, escuchamos la voz de un niño llamar su padre cuando le están haciendo esto, es muy emotivo y dramático, y más a quienes hemos conocido a Gastón a pesar de las diferencias, siempre había un respeto. La Policía tiene que investigar, esto no puede quedar impune y el gobierno tiene que poner mano dura al sicariato que está cobrando la vida de mucha gente”, comentó.

Añadió que el Gobierno Central no está brindando resultados contra la criminalidad en territorio nacional, asimismo enfatizó su pedido en la expulsión de las bandas criminales extranjeras del Perú y que el ministro del Interior, Juan José Santibáñez de un paso al costado. “Miraba una noticia de Donald Trump hace unas horas que ellos han declarado la explosión de las bandas criminales extranjeras, entonces porque el gobierno no se pone los pantalones y de una vez expulsa a las bandas criminales extranjeras que tiene armas y están matando nuestra gente, una medida así de radical tienen que hacer, estamos realmente desprotegidos. Lima tiene más de 30 días declarado en emergencia y matan diariamente en las bodegas, tiendas, en la puerta de tu casa, tiene que empezar a botarse al ministro del interior, que no está haciendo nada, tiene que haber una presencia del gobierno fuerte”, dijo.

El ex alcalde provincial de Pisco Juan Mendoza, también expresó las condolencias a la familia, exhortó a la reflexión sobre el nivel de inseguridad grande que se vive en el pais y calificó la declaratoria de emergencia como “un saludo a la bandera”.

“Están pidiendo la declaratoria de emergencia de la región Ica y en la praxis todos conocemos que no ha servido para nada a nivel nacional, la de Lima, Trujillo y otros son un saludo a la bandera. En 15 a 20 días muchos se olvidarán, sin embargo, hay una criatura menor de edad, una esposa, una familia desconsolada, comunicadores, periodistas, que ahora tienen la preocupación de que cualquiera este expuesto a esta situación”, añadió.

Por su parte, el empresario y luchador social Francisco Massa Pardo, pidió adoptar las medidas de protección necesarias para garantizar el ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión de todos los periodistas de la región Ica y del país.

“Quiero expresar mi consternación por lo sucedido, un crimen espantoso, es un magnicidio, porque se ha callado la voz de uno de los periodistas más influyentes de la región Ica, que estuvo en oposición hace muchos años, tenemos que entender que la democracia es ejercer el poder que el pueblo nos da por periodos cortos de 4 o 5 años, solo se puede hacer cuando hay prensa, es decir la prensa, el cuarto poder, es quien fiscaliza, y los que gobiernan tienen que acostumbrarse a la fiscalización y el rechazo al asesinato de Gastón Medina”, agregó.

Cabe señalar que los restos de Medina Sotomayor se encuentran siendo velados en la parroquia Santo Domingo de Guzmán (Ica). Desde donde serán trasladados hoy a las 3:00 de la tarde a la iglesia del Señor de Luren para una misa de cuerpo presente.

Posteriormente el féretro continuará hasta su vivienda, luego a las instalaciones de Cadena Sur Tv, en la calle Chiclayo, donde trabajó el comunicador social por varios años, y finalmente al Cementerio General de Saraja, donde se le dará cristina sepultura.

