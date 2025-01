En representación del director regional de salud; Dr. Héctor Quispe Carrascal, el director adjunto de la Diresa Ica; Martin Tito Paucar, viene dando cumplimiento al cronograma de visitas inopinadas a los diferentes establecimientos de salud en Ica, actividad que se viene desarrollando por primera vez en la actual gestión.

Mejoras en salud

Efectuó una nueva visita al Centro de Salud de Parcona, el escenario donde pudo detectar una gran cantidad de observaciones sobre infraestructura y ambientes no apropiados, donde a pesar de ello, el personal de salud viene desarrollando un trabajo ejemplar.

“Identificados con la ciudadanía, seguimos recorriendo los diversos centros de salud de la región. Hoy día acabamos de estar en el Centro de Salud Parcona, donde me he quedado muy preocupado por la situación que viene atravesando, principalmente por las condiciones en qué viene laborando el personal. Hemos podido evidenciar que el local donde atienden no es apropiado, por lo cual, en primer lugar, felicito al personal asistencial y administrativo por su trabajo y esfuerzo, demostrando su compromiso con su profesión y por la salud de la población parconense. Conversamos con el jefe del Centro de Salud; M. C. Andrés Eneque, sobre la situación actual de la construcción del Centro de Salud y posteriormente nos reuniremos con el equipo de gestión de Diresa, y también escuchamos a cada profesional de la salud, cirujano dentista, obstetriz, médico cirujano, biólogo, enfermeras, personal de salud ambiental, recogiendo sus impresiones para juntos fortalecer el sector salud”, aseveró Tito Paucar.

Sobre su plan de acción en base a la visita realizada, precisó, “vamos a reunirnos con el director de la Red Salud, para implementar algunas mejoras que estoy seguro que se podrán efectuar a corto plazo; y paralelamente vamos a interceder ante las instancias pertinentes para que se pueda viabilizar el proyecto pendiente y la población parconense tenga su centro de salud moderno que tanto merece”, finalizó.

