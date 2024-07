La investigación en contra del presidente de la Corte Superior de Justicia de Ica, Osmar Antonio Albújar de la Roca (56) continúa. El Juzgado de Familia Transitorio Sub Especialidad de Violencia Contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar Sede Central ha resuelto tener por interpuesta la denuncia presentada por Karen Melissa Cahua Córdova contra el alto magistrado, por los presuntos actos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar en la modalidad de violencia contra la mujer - acoso sexual.

Resolución judicial

La jueza Jennifer Lindsay Mansilla Tudela a través de la Resolución N°16 del 2 de julio del 2024 indicó que la denuncia contra el magistrado iqueño está en investigación, asimismo concedió a la agraviada Karen Cahua las medidas de protección consistentes en: Impedir al denunciado acercarse o aproximarse con fines de agresión al domicilio, centro de trabajo y otro donde la víctima realice sus actividades cotidianas, bajo apercibimiento de denuncia penal en caso de incumplimiento.

El 3 de julio del año actual, el mencionado juzgado a través del Oficio N° 02041-2024-JFT- SUB.VCM e IGF-ICA-EXP N° 03815-2023-0-1401-JR-FT-01, se dirigió al fiscal de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, donde se emite las copias de la Resolución N° 15 y Resolución N° 16 que otorga medidas de protección a favor de la denunciante.

Asimismo, el Juzgado de Familia, mediante otro oficio se dirige al director del centro de salud “Cristo Moreno de Luren” ubicado en la urbanización Sol de Ica (ex Ipae), “por disposición del señor juez, tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad que se sirva disponer al psicólogo (a) del centro de salud a su cargo, cumpla con realizar de forma gratuita: tratamiento reeducativo a favor del denunciado”, se lee en el oficio.

Otro documento también fue dirigido al director del Centro de Salud de La Palma, donde se pide disponer de un profesional de la psicología para el tratamiento psicológico gratuito a favor de la agraviada por el tiempo que estime el especialista.

Denuncia pública

La denuncia pública se remonta hasta el mes de noviembre del 2023, cuando Melissa Cahua Córdova, quien era exsecretaria judicial señaló a Albújar de la Roca por presunto acoso sexual, y lo acusó de haberle ofrecido un puesto laboral en la institución judicial, a cambio de un vínculo sentimental y sexual. Se reveló en el programa dominical “Cuarto Poder”.La denunciante de 36 años relató que el hecho comenzó en enero del 2023, cuando trabajaba como secretaria judicial en una sede del Poder Judicial en Pisco. Ella quiso realizar su traslado de trabajo de la ciudad pisqueña a Ica, por ello le escribió al secretario Luis Matías Núñez del presidente de la Corte, quien no le contestó hasta febrero, enviándole el número personal del máximo jefe del Poder Judicial en Ica, indicándole que lo llame.

“Las personas allegadas a él (Osmar Albújar) y que también están corroboradas en la manifestación ante la Autoridad Nacional de Control, dicen que él está obsesionado totalmente conmigo, (…) como presidente de la Corte ha querido prácticamente chantajearme de la forma más baja, en la forma de índole sexual, es por ello que se puede corroborar en mi recorte de trabajo, trabajo a cambio de sexo”, declaró al canal de Tv.

Sostuvo que al no efectuar la llamada Albújar de la Roca se apareció en el Módulo Judicial de Pisco, para decirle personalmente a Melissa Cahua, que su contrato estaba en riesgo y que podía trasladarla a Ica. “Me hizo preguntas de forma personal, si era casada, si mantenía relación con mi esposo, a que me dedicaba, cosas que no venían al caso con el tema jurisdiccional o funciones, como lo establece la Ley Orgánica del Poder Judicial (..) me agarró el brazo, me dijo mi vida cómo estás, déjame ver que yo te voy a llevar a Ica, ofertándome la oportunidad de trabajar en la presidencia, cosa que solo puedo corroborar con mis testigos”, dijo la abogada de profesión.

