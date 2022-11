El mandato de las actuales autoridades universitarias de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica no se vería afectado ante la aprobación del dictamen de la Comisión de Educación que plantea derogar el artículo 6 del Decreto Legislativo 1496 para dejar sin efecto la prórroga del mandato de autoridades durante el estado de emergencia sanitaria.

Modificatoria de legislatura

Se explicó que, cuando la legislatura sea publicada en el diario oficial El Peruano, no afectará el mandato de las actuales autoridades de la UNICA, ya que la Ley no es retroactiva, es decir que se tendrá que cumplir después de su entrada en vigencia, no afectando a las actuaciones administrativas que fueron tomadas antes.

Por ello, la Asamblea Universitaria, Consejo Universitario, Consejo de Facultad, rector, vicerrectores y decanos continuarán ejerciendo funciones de manera normal, asimismo no se interrumpirá el proceso de otorgamiento de grados académicos y títulos universitarios y su correspondiente inscripción en el Registro Nacional de Grados.

En tanto, la UNICA informó que el proceso electoral programado en coordinación con la ONPE en la modalidad no presencial, está en camino conforme al cronograma electoral universitario los cuales se realizarán los días 21 de noviembre, (nuevos decanos, representantes de docentes ante la Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad) y 24 de noviembre (representantes de los estudiantes ante la Asamblea Universitaria, Consejo Universitario y Consejos de Facultad).

VIDEO RECOMENDADO