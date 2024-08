Una madre de familia denunció que su hija de 13 años habría sido violentada por un sujeto, quien con ayuda de otra menor de edad captó a la pequeña y habría desatado sus más bajos instintos en un hotel de la ciudad.

Abuso y secuestro

María Pecho, viene pasando un vía crucis al denunciar un terrible hecho que ha afectado a toda su familia. Ella relata que su pequeña, de apenas 13 años, fue captada por otra menor de 15 años, de inicial “M” en su centro de estudios para que con engaños la convenciera de llevarla a un quinceañero.

La menor afectada relató cómo fue llevada hasta un concurrido centro comercial con la excusa de retirar dinero para alquilar vestidos. En ese momento, cuando es subida a la fuerza a una camioneta de color azul, con lunas polarizadas, y a pesar de haber hecho llamados de auxilio, nadie pudo socorrerla. Es ahí donde la menor involucrada sube el volumen de la música y advierte que de no callarse atentarían contra toda su familia.

Entre pedidos de dejarla libre, la menor fue llevada hasta un hotel de la ciudad. Lugar donde fue abusada bajo amenazas por un hombre, cuando despertó manifiesta que alertó a una mujer que había sido abusada, pero no le creía. Finalmente la dejaron en su vivienda sin antes hacerle otra vez la advertencia que le pasaría algo a su familia si contaba algo.

Al día siguiente, asiste hasta su centro educativo, donde sufría un intenso sangrado, por lo que se comunican con su madre para alertar de lo sucedido. Al llegar el padre, le indican que su hija había sido abusada sexualmente por sus mismas declaraciones. En ese momento, cuando Pecho, con engaños llama a la menor de inicial “M” para que se dirija a su vivienda. Donde sorpresivamente llega a bordo de la misma camioneta en la que su hija había sido secuestrada. Cesar José de la Paquiña, sindicado como el abusador, intentó escapar, pero fue rodeado por las personas y ambos fueron capturados.

El caso ya viene siendo investigado por la justicia, pero María Pecho de la Cruz teme por su vida y la de su familia luego de que vendría siendo amenazada. Lo agravante del hecho es que De la Paquiña podría llevar el caso en libertad. “Pido garantías para la vida, no puedo estar tranquila. Quiero que me apoyen en este caso y no salga ese hombre; es un monstro por lo que le ha hecho a una niña”, declaró entre lágrimas.

