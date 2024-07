La ciudadana Meliza Palomino Rojas denunció que fue víctima de violencia física por quien sería la amante del padre de sus hijos, entre lágrimas acudió a la comisaría de mujeres de Ica y señala que no le aceptaron la denuncia porque no tenía el nombre de la agresora.

Denuncia pública

“Me he acercado con mis dos niños especiales, por el motivo que he sido agredida por el amante del Papá de mis hijos, he venido aquí a la comisaría de mujeres para presentar mi denuncia, pero ellos no me han recibido mi caso. Me han rechazado y no me prestan atención”, declaró y añadió que, a pesar de tener evidentes signos de violencia en el cuerpo, el trato a la mujer violentada fue indiferente.

“Ahorita tengo un piquete en el cuello por culpa de esta señora y necesito atención urgente porque estoy desesperada, tengo mis dos niños que han visto lo sucedido y en esta comisaría no me aceptan la denuncia”, dijo.

