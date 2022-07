Ica: Minedu observa crítica situación de acompañantes del Pronoei

El director regional de Educación, Carlos Medina Siguas se mostró preocupado por la precaria situación laboral de los acompañantes del Programa No Escolarizado de Educación Inicial (Pronoei) que perciben 500 soles por una jornada de ocho horas diarias de trabajo.

Comentó que los 50 Pronei que están instalados en la región, los docentes reciben los 500 soles por concepto de pasajes y reconoció que es momento de mejorar esta situación por el costo de vida se ha elevado.

Señaló que han analizado esta situación y plantearán por un incremento remunerativo para todos ellos. “En Ocucaje no hay no ha terreno saneado y no se puede instalar”, dijo Medina, quien dijo que por el movimiento poblacional se abren nuevas comunidades y es necesario abrir nuevos Pronei y siempre existen problemas por la falta de presupuesto.

En la misma línea, opinó el director general de Gestión Educativa Descentralizada del Ministerio de Educación, Ferrer Maizondo Saldaña que es necesario gestionar presupuesto para mejorar las condiciones de los Pronoei.

Señaló que es el reclamo que ha percibido en otras regiones del país. Reconoció que este sector es una brecha muy larga que debe ser mejorado.

Añadió que los gobiernos regionales y locales pueden apoyar en este trabajo. “Los gobiernos locales pueden apoyar pero dar un reconocimiento económico para mejorar, todo en función del presupuesto que tengan. No pueden contratar directamente. Hay formas legales”, reiteró Maizondo.

Por otro lado, dijo que el sector Educación viene mejorando el aspecto laboral de los docentes con el incremento salarial. Tal es así que habrá un bono de 900 soles. Nombramiento de 70 mil docentes.