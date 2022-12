La Contraloría detectó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, no ha cumplido con la entrega de 53 predios para la tercera etapa que comprende una obra vial que conectará los distritos de San Andrés y Guadalupe en la región Ica, lo que podría originar que los terrenos no sean utilizados para el proyecto además que no se pueda ejercer una defensa en caso de invasión por traficantes.

Control in situ

Según el órgano de control, la Concesión de la Red Vial N° 6, que comprende el tramo Pucusana (sur de Lima Metropolitana) - Cerro Azul (Lima Provincias) – Ica, consiste en la construcción de seis subtramos y tiene una inversión por encima de los US$ 258 millones 755 mil 341. Este contrato de concesión fue firmado el 20 de setiembre de 2005, pero el MTC no ha cumplido con la entrega de 53 predios de un total de 128, a pesar que los terrenos debieron ser entregados al concesionario a más tardar a los 120 días calendario después de suscrita la referida adenda, plazo que venció el 30 de mayo del 2015 y la totalidad de predios debió ser entregado el 30 de octubre de ese mismo año.

El documento también advierte divergencia entre Provias Nacional y el MTC, sobre la cantidad de predios pendientes de entrega al concesionaros. En el Informe de Control Concurrente N° 28217-2022-CG/APP-SCC, se informa una falta de acuerdo, ya que mientras Provias indica que existen 53 predios pendientes de entrega al concesionario, el MTC da cuenta de 15 predios sobre los cuales se vienen realizando gestiones para su adquisición y posterior entrega. Con lo cual se puede inferir que el sector Transporte no estaría considerando la totalidad de los predios informados para continuar con el saneamiento físico legal, por lo que, no hay certeza sobre la cantidad de predios pendientes de saneamiento ni sobre su fecha de entrega al concesionario.

Ante esta situación, personal de Contraloría realizó una inspección in situ, para verificar las áreas de terreno de la tercera etapa que comprende desde el empalme “San Andrés” hasta el distrito de Guadalupe en la provincia de Ica, y como resultado de la visita de inspección se suscribió un acta, en la cual se detalla que, según Provias, en marzo de 2021, se proyectó una tercera entrega de predios, que correspondían al 12.62% del total de predios afectados, pero al presentarse observaciones por parte del concesionario, no se llegó a concretar dicha entrega. Por otra parte, el MTC señaló que 15 predios están en evaluación de sus expedientes técnico-legales, pero que aún no han iniciado las gestiones de adquisición previstas en el Decreto Legislativo N° 1192.

