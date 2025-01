Poco más de 30 minutos duró la visita oficial del ministro del Interior, Juan José Santiváñez a la región Ica. Jurisdicción que el año 2024 ha registrado 117 homicidios y con recientes casos de criminalidad como el de un menor de 17 años que fue secuestrado y asesinado de un disparo en la cabeza en Marcona (Nasca), o el del periodista Gastón Medina Sotomayor, acribillado a balazos en la puerta de su casa por un sicario extranjero.

Mesa de trabajo

El congresista de la República, Raúl Huamán Coronado, realizó una convocatoria para sostener una mesa de trabajo denominada: “Lucha contra la delincuencia y la criminalidad organizada en Ica, bajo el slogan: no más muertes, luchemos por la paz y la vida”. El parlamentario en la documentación indicó que es por el avance de la delincuencia en la región Ica, que ha colocado al departamento como uno de los más peligrosos del país, en el cual día a día las extorsiones, secuestros, asesinatos y el sicariato cobran la vida de más víctimas inocentes. Por ello llegó Santiváñez Antúnez al auditorio del local central la Unica, que tenía una masiva presencia de miembros de juntas vecinales y efectivos de la Policía Nacional, sin embargo, la presencia de alcaldes que deben liderar estrategia contra la inseguridad en sus ciudades, era casi nula.

En su intervención, Santiváñez se refirió al asesinato de Medina Sotomayor, el pasado lunes 20 de enero, expresó las condolencias a la familia y tras 10 días después del crimen por encargo, indicó que destinará un equipo de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIGIMIN), para investigar el homicidio.

“Este crimen no quedará impune, la libertad de prensa es fundamental para nuestra sociedad, está perdida nos afecta a todos, así que el compromiso desde mi sector, no es solamente disponer que todas las unidades especializadas de la policía realicen la investigación exhaustiva y dar con los responsables sino que adicionalmente me comprometo en enviar un equipo de la Digimin, de inteligencia que depende de mí despacho que me responde a mí, para que me informe que sucedió hasta lograr dar con los responsables y meterlos a la cárcel”, enfatizó y explicó que se trabaja en la asimilación acelerada para la integración de más de mil policías y 100 sean destinados a la región Ica.

Tras su discurso y una serie de compromisos, el ministro de Estado se retiró, indicando que tenía un compromiso en la ciudad de Tacna. Al momento de ser cuestionado por la prensa sobre temas específicos de inseguridad y criminalidad en la región iqueña y planes concretos, Santibáñez optó por evadir las preguntas y posicionarse metros más adelante, mientras un contingente policial impedía en su totalidad el paso de los profesionales de la comunicación.

Alcaldes piden mayor compromiso

En la mesa de trabajo también estuvo presente el alcalde de La Tinguiña, Juan Vargas, quien fue enfático en un mayor control migratorio y la expulsión de extranjeros vinculados a delitos criminales. “Hay venezolanos honestos, sinceros, se sacrifican, luchan, pero al delincuente tenemos que sacarlo del pais, tenga cualquier nacionalidad tiene que irse del pais, yo sé que lo tenemos detectado, pero no hacemos nada y lo dejamos en la pasibilidad. El sicariato ha hecho mucho daño a nuestro pais y dejamos que criminales extranjeros hagan lo que quieran en nuestro Perú”, acotó.

Por su parte, el alcalde de Chincha, Cesar Carranza, dijo, “El tema del sicariato y extorsión está presente, y el índice de registro de denuncias no ha crecido mucho, pero es prueba que la gente no se atreve a denunciar, ha muerto una persona (Gastón Medina) no por el tema de extorsión, sino que probablemente lo escuchó a todos pero nadie lo dice, relacionados a temas políticos sobre manejo de dinero del estado y eso es peligroso, si este asesinato no se esclarece y los iqueños tenemos claras referencias sobre el autor o autores intelectuales en este hecho, se va a tejer en el imaginario popular una serie de acusaciones, sospechas, incertidumbre y eso es peligroso para nosotros como sociedad”, sostuvo.

