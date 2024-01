La obra “Renovación de cerco perimétrico, portada y espacio deportivo con cobertura en la I. E. Nuestra Señora de Las Mercedes”, continúa siendo un problema para la comunidad educativa, que espera por cerca de un año las clases presenciales. El GORE Ica recepcionó los trabajos, a pesar que las construcciones tenían múltiples observaciones, áreas peligrosas y otros que no habrían sido subsanadas por la contratista CESBA Ingenieros Contratistas Generales SAC, la cual cobró por la mencionada obra más de 1 millón 721 mil soles y culminó los trabajos con varios meses de retraso.

Grave situación

“Yo le pediría al señor gobernador de Ica, Jorge Hurtado, que solucioné el problema de la institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes, porque las niñas tienen derecho a la educación y la comunidad educativa merece respeto, esta es una obra nueva y debe estar en las más óptimas condiciones, también ellos son los responsables. El GORE Ica con una empresa CESBA Ingenieros Contratistas SAC, tiene que dar solución, porque las niñas tienen que tener sus clases presenciales en el año 2024″, declaró la directora de la sede escolar Olga Mendoza Achante.

Añadió que el 10 de octubre del 2023, la Contraloría emitió el Informe de Orientación de Oficio N° 050-2023-CG/OCI/5340-SOO, donde se detalla que las partidas ejecutadas no están acorde a las especificaciones técnicas y planos del expediente técnico aprobado, lo que pone en riesgo la calidad de los trabajos y la seguridad de las estudiantes menores de edad. El órgano de control detectó la cobertura solar sin la uniformidad y protuberancias en la superficie de algunas soldaduras, ausencia de ángulo de empalme y también no se visualizó en la viga principal las planchas metálicas que se indica en el expediente técnico. Del mismo modo planchas de empalme con orificios, instalaciones eléctricas inadecuadas, conductores eléctricos en un pozo puesto a tierra cubiertos con tierra del jardín e ingreso de agua, y más de 50 observaciones. Pese a todo ello, el comité de recepción de obra, integrado por Víctor Pastor Arango Salcedo (presidente), Julio William Muñoz Cartagena (miembro), y Ana Gladys Silva Carrasco (miembro), recepcionaron la obra mediante Acta de Recepción de Obra del 26 de setiembre de 2023.

“La Contraloría notificó al gobernador que hay situaciones adversas que hay peligro en la institución y sobre todo se ha enfocado en el cobertor de estructura metálica y para ello ha tomado como referente básico el expediente técnico y ha emitido ese oficio con las situaciones adversas. Se está trabajando, porque ha venido el jefe de personal, el señor Espino, ha indicar que la atención tiene que ser presencial, sin embargo, las estudiantes son adolescentes y no van a tener las precauciones como nosotros los adultos, añadió.

Fiscalizan obra

El congresista de la República, Raúl Huamán, calificó los trabajos como “mal hechos”, y tomó conocimiento que se ha solicitado un peritaje del Colegio de Ingenieros, valorizado en 93 mil soles, además que la obra inició el 22 de febrero del 2023 y tuvo un plazo de ejecución de 90 días calendario, debiendo culminar el 22 de mayo del 2023, pero hasta la fecha no es inaugurada.

“La Contraloría observa fehacientemente el incumplimiento del expediente técnico, desde ahí ya fallaron. El GORE Ica debe asumir su responsabilidad, como es posible que se recepcione la obra habiendo informes de malas construcciones, no se puede exponer a la comunidad educativa. La responsabilidad la tiene el Gobierno Regional de Ica. Convocaremos a una reunión urgente para que se agilicé la solución”, acotó.

Por su parte, el Ing. Bruno Aparcana, representante de los padres de familia del colegio las Mercedes, añadió que es urgente que el 2024, las más de 2300 estudiantes regresen a las clases presenciales, ya que decenas de ellas tienen problemas de conectividad para acceder a las clases remotas, perjudicando su desarrollo académico escolar y vulnerando su derecho a la educación.

“No es posible que la educación esté en manos de irresponsables como el señor Gustavo Céspedes que está involucrado en un atropello. Hay niñas que no tienen internet, no tienen una laptop, una tablet, que las autoridades reflexionen, hay muchos problemas y no se puede permitir que se destruya la educación en la región Ica”, enfatizó.

